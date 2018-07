De skal egentlig ikke gå fortere enn 45 kilometer i timen, men i praksis er det mange mopeder som med god margin bryter den grensen.

Det gjør de fordi de er trimmet. Det fenomenet har vi kjent i veldig mange år, og det har ikke akkurat avtatt de senere årene.

Hver tredje mopedfører trimmer mopeden og halvparten har kjørt en moped som er trimmet minst én gang. Nå advarer Trygg Trafikk mot dette:

– Trimming kan få fatale konsekvenser, sier de.

Dødsulykker

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at mange trimmer mopedene sine til å gå raskere enn det er lov til. Samtidig var 59 prosent av mopedene involvert i dødsulykker mellom 2007 og 2016, trimmet.

– SSB sier at 16-åringene er den aldersgruppen som er klart mest utsatt for dødsulykker og alvorlige skader i trafikken. Når vi i tillegg vet at høy fart bidrar til økt ulykkesrisiko er det ingen grunn til å la denne gruppa kjøre raskere enn 45 kilometer i timen som er maks tillatt hastighet for moped sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Bare 15 prosent av mopedførerne tok mer enn to kjøretimer utover obligatorisk undervisning.

Klart blindspor

– Selv om flere mopeder er dimensjonert for å kjøre fortere enn 45 km/t, er ikke nødvendigvis førerne kompetente nok. Vi vet at kravene for å få mopedlappen er veldig lave sammenlignet med førerkort for lett-MC. Vi kan ikke forvente at ungdommer uten kompetanse eller erfaring skal mestre trafikksituasjoner i høye hastigheter. Det kan være livsfarlig å la dem kjøre rundt på trimmet moped, sier Johansen, i en pressemelding.

Rapporten til TØI viser at andelen av mopedførere som innblandes i selvrapporterte uhell innen ett år er på 22 prosent.

– Jeg opplever at enkelte ser på trimming av moped som et sikkerhetstiltak. Dette mener jeg er et klart blindspor. Hva ville skjedd om alle mopeder plutselig kunne kjøre i 80 kilometer over natta? Ingen av dødsulykkene med moped skyldes for lav fart på moped, sier Johansen.

