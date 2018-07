Real Madrid har blitt koblet til Chelsea-keeper Thibaut Courtois lenge. Belgieren har bare ett år igjen av kontrakten med Chelsea og har ikke vært villig til å signere ny avtale.

Nå hevder Daily Mail at de har bydd over én milliard for å hente både Courtois og Willian.

Ifølge den britiske avisen blir budet nøye vurdert av Chelsea. Willian virket lenge å være på vei til Barcelona, men overgangen falt gjennom da blåtrøyene krevde mer enn 700 millioner kroner for brasilianeren.

Harry Maguire ønsker seg til Manchester United, men ifølge Mirror ønsker Leicester ikke å selge ham. Den engelske landslagsstopperen vil heller ikke tvinge gjennom en overgang, skriver avisen.

Jordan Pickford har blitt koblet til Chelsea, men ifølge Times vil 24-åringen bli tilbudt en ny kontrakt av Everton, som slik håper å holde beilerne unna.

Chelsea har tidligere i sommer blitt koblet til Juventus-angriper Gonzalo Higuain. Nå skriver Corriere della Sera at London-klubben i stedet vil gå for Juventus' forsvarer Mattia Caldara (24).

Olivier Giroud kan på sin side være på vei ut stadionportene på Stamford Bridge. Den franske landslagsspissen har vært i samtaler med Marseille, skriver Daily Mail, men ønsker likevel å kjempe for en startplass i Chelsea.

Newcastle er i samtaler med West Bromwich om å hente spissen Salomon Rondon, skriver Sky Sports. De skriver at det kan bli aktuelt at Dwight Gayle går motsatt vei som en del av avtalen.

Napoli skal være interessert i å låne Manchester United-backen Matteo Darmian (28). Italieneren skal ikke være en del av José Mourinhos førstelagsplaner og Napoli ønsker å sikre ham på et sesonglangt lån med opsjon på kjøp, skriver Manchester Evening News.