Everton bekrefter overgangen på Twitter og sin egen nettside.

Saken oppdateres!

Den franske venstrebacken har skrevet under en femårskontrakt med Premier League-klubben.

Dermed blir han den 33 år gamle klubblegenden Leighton Baines' konkurrent på venstrebacken.

Ifølge den Barcelona-baserte avisen Mundo Deportivo skal overgangssummen ligge på omlag 191 millioner kroner.

Spilleren har blitt tildelt draktnummer 12 melder klubben.

KONTRAKT: Lucas Digne har signert en femårskontrakt med Merseyside-klubben. Foto: Everton FC.

Digne kommer til Everton med erfaring fra flere av Europas største klubber. Han dro fra Lille til PSG i 2013.

Så gikk ferden til Roma, før han dro til Barcelona, der han har oppholdt seg de to siste sesongene. For den spanske storklubben har han vært en reserveløsning for Jordi Alba, og fikk bare tolv ligakamper denne sesongen.

25-åringen står også med 21 landskamper for Frankrike, men kom ikke med i sommerens VM-tropp. Han spilte imidlertid landskamp så sent som i mars.

– Everton er en stor klubb med en fantastisk historie. Jeg ønsker å spille og vinne kamper og engasjere supporterne med kvalitetsfotball, sier Digne til Evertons egne nettsider.

Evertons nye manager Marcos Silva har tidligere punget ut for å gjenforens med Richarlison. Brasilianeren ble kjøpt fra Watford tidligere denne sommeren og ifølge BBC kan overgangssummen for angriperen komme opp i hele 50 millioner pund (536 millioner norske kroner).