Nyheten om at det var den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud, som hadde omkommet i en vannscooterulykke i Agder, kom brått på hele Norge søndag.

Nå deler hennes kjæreste en rørende hilsen på Instagram hvor hun skriver:

«Vibeke, du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen. Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg. Du gav meg så mye positivitet, takknemlighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet. Elsker deg, Vibeke Skofterud.»

Var savnet i 11 timer

Vibeke Skofterud ble meldt savnet klokken 01.00 natt til søndag. 11 timer senere, klokken 11.30 ble hun funnet på øya St. Helena i Hovekilen, og erklært død på stedet av en lege fra luftambulansen.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket ulykken, og politiet ber om at eventuelle vitner melder seg.

Familiens talsperson, Pål Tømmerhoel, sier til TV 2 at kjæresten har vært tett på ulykken, og at hun er preget av det som har skjedd. Det var kjæresten som meldte Skofterud savnet, og også hun som videreformidlet beskjeden om at den tidligere langrennstjernen var omkommet til Skofterud sin familie.

Videre sier Tømmerhoel at familien er i sjokk, og at det er like ufattelig for dem som for alle andre at de har mistet sin nærmeste.

– De har selvfølgelig mer enn nok med å ta det innover seg. De tar vare på hverandre som best de kan, og konsentrerer seg om å sette et ben foran det andre nå, sier han.

– Rørende

Nyheten om at Vibeke Skofterud var død, kom som et sjokk på hele Norge. Tømmerhoel sier at det er rørende å se støtten som har blitt vist blant det norske folk.

– Vibeke er jo en datter og en søster for dem. Hun er kjent for oss andre, men de har jo en sorg over dette som alle andre som mister sine nærmeste. Når det er sagt, så får de jo med seg alle de positive og rørende tingene som blir sagt, og dette viser at Vibeke har satt et ganske kraftig fotavtrykk. Det er jo rørende oppi det hele, selv om sorgen er fryktelig stor, sier Tømmerhoel til TV 2.