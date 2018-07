– Vi er godt kjent med at de jobber for å etablere seg. Det har vi sett en stund, og det er noe vi jobber aktivt for å forhindre.

Det sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Oslo-politiets seksjon for Spesielle Operasjoner (SO).

I en trendrapport som politiet publiserte før sommeren, fremgår det at politiet er bekymret for etableringen av en ny MC-klubb som forsøker å slå seg ned i Oslo.

Den heter Satudarah og er internasjonal, men klubben har sitt opphav i Nederland. Banden følger sine egne lover og regler, og internasjonalt er flere medlemmer straffedømt for grov kriminalitet.

– De er kjent for å bedrive alvorlig kriminalitet, det gjelder både volds- og narkotikaforbrytelser. Satudarah er ikke ønsket i Oslo, sier SO-sjefen.

Frykter spenninger

Det er lenge siden MC-klubbene Hells Angels og Bandidos var i åpen krig i Norge. Dersom Satudarah lykkes med å få fotfeste i Oslo, kan nye konflikter oppstå, mener politiet.

– Vi er redde for at etableringen kan skape uro og spenninger, sier Rasch-Olsen.

Sjefen for Spesielle Operasjoner i Oslo politidistrikt, Anders Rasch-Olsen. (Foto: Petter Sørum-Johansen)

Årsaken er at ulike kriminelle grupperinger kan havne i konkurranse med hverandre. Ifølge politiet kjemper de ulike miljøene i Oslo om markeder, særlig hva gjelder narkotikaomsetning. Dette nekter klubbene for.

Planla patchemøte

Etter det TV 2 kjenner til hadde flere sentrale skikkelser i Satudarah ha planlagt et såkalt patche-møte i Oslo for en måned siden. Dette er en rituell samling der nye medlemmer offisielt tas opp i klubben, og de får utlevert den prestisjetunge vesten.

Men møtet ble trolig aldri noe av.

En årsak kan være en manøver fra politiet. TV 2 er kjent med opplysninger om at en norskpakistaner i 30-årene lenge har vært tiltenkt en lederrolle i Satudarah i Oslo. Han er et tidligere gjengmedlem og er straffedømt en rekke ganger.

Blant annet var det han som løsnet skudd inne på restauranten Mona Lisa i Oslo i 2015. Han ble frikjent for drapsforsøk, men ble dømt for våpenlovbrudd. Kort tid før opptaksmøtet til Satudarah i Oslo i juni, ble mannen pågrepet og satt i varetekt.

Forsøker å hindre etablering

Han ble siktet for en lang rekke forhold, blant annet eldre våpenovertredelser og trusler. Kilder TV 2 har snakket med, bekrefter at pågripelsen og varetektsfengslingen først og fremst handlet om å få han vekk fra gata så fort som mulig. Det kan ha stoppet det planlagte opptaksmøtet.

Advokat Trygve Staff forsvarer mannen i 30-årene som skal være tiltenkt en lederrolle i Satudarah. Klienten nekter befatning med MC-klubben. Foto: NTB Scanpix

– Min klient verken var eller er medlem av Satudarah MC, skriver forsvareren til den antatte lederskikkelsen, advokat Trygve Staff.

TV 2 er kjent med at politiet i lang tid har jobbet for å hindre at Satudarah får tak i et klubbhus i Oslo. Politiet forsøker også å stresse miljøet ved å være synlige.

Vi har forsøkt å få en kommentar fra Satudarah i Nederland, uten å lykkes.

Positive til forbud

Langt fra alle som er medlemmer i klubber som Satudarah eller Hells Angels er kriminelle. Politiet er i dag avhengig av å straffeforfølge enkeltmedlemmer som de mener at har begått kriminalitet.

Med andre ord: Det er lovlig å drive en såkalt 1-prosentklubb i Norge. I Nederland har man nylig lagt ned forbud mot Satudarah som klubb. Politiet i Oslo kunne tenke seg et lignende forbud i Norge.

– Det ville gjort vår jobb enklere, sier Anders Rasch-Olsen.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er åpen for å forby denne typen miljøer.

Ser til Nederland

Han ber nå politiet og påtalemyndigheten om å få på bordet lovhjemler og forslag som kan stanse kriminelle miljøer.

– Vi tar dette på alvor, og vi vil bekjempe etableringer av kriminelle miljøer med de midlene vi har til rådighet, sier Wara til TV 2.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er viktig at vi ser på lovverket som vi har i dag. Det er skrevet for en annen tid og en annen type kriminalitet. Dette er et forslag som må vurderes skikkelig, samtidig som vi må ivareta rettssikkerheten slik at de ikke rammer uskyldige, sier han.

Justisministeren sier det er aktuelt å se på forslag som forbyr grupperinger å oppholde seg i deler av byer og i deler av kommuner. Han vil ikke være konkret på hvilke kriminelle miljøer det kan være aktuelt å forby.

– Forbudet vi ser i Nederland er en av tingene vi skal vurdere i Norge. Vi ser også på annen type lovgivning, for eksempel fra Danmark, sier Wara.