Natt til søndag delte Marius Borg Høiby (21) sitt første bilde av kjæresten Juliane Snekkestad (21) på Instagram.

Bildet viser paret som kysser hverandre, mens Marius har kommentert et hjerte.

– Kjærligheten blomstrer åpenbart for Marius Borg Høiby når han deler dette bildet med sine mange tusen følgere, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

Overraskende

Totland mener det er noe overraskende at bildet av de to blir publisert nå.

– Slottet har gjentatte ganger de siste par årene presisert at Marius ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt sitt privatliv, og han har derfor selv vært langt mer forsiktig med å legge ut private bilder – frem til nå, sier han.

I april raste debatten rundt Høiby og kjæresten, etter at Se og Hør omtalte Juliane Snekkestad som «Playboy-modell» på sin forside.​

På sin nettside publiserte Det norske kongehus i april, en melding hvor de gikk hardt ut mot ukebladet. Der kritiserte de blant annet fremstillingen av Snekkestad, og skrev dette om medias søkelys mot Marius:

«Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv – noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert».

– Så får vi se da, om dette kanskje betyr at Kronprinsessens sønn nå også vil ta forholdet et skritt videre, og opptre offentlig med sin norske kjæreste, sier Kjell Arne Totland.

Et innlegg delt av Marius Borg Høiby (@marius_borg) Juli 28, 2018

Holdt lav profil

Frem til nå har paret holdt lav profil, og dette er det første bildet Marius har delt av seg selv og kjæresten på sosiale medier.​

– Medievant som han er må han jo være fullt forberedt på at det romantiske bildet nå blir plukket opp av mediene både her hjemme og i utlandet, sier Totland.

Og det er ikke bare mediene som plukker opp bildet, det har også mamma, Kronprinsesse Mette-Marit, gjort.

«Åååå skjønninger <3 klem fra mamz», kommenterer kronprinsessen fra sin private Instagram-profil.