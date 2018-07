– Nå er det ikke mindre enn et år siden velgerne sa ja til Erna og nei til Jonas Gahr Støre, sier Jan Tore Sanner (H).

Erna Solbergs nestkommanderende ser få mørke skyer i horisonten for den borgerlige trepartiregjeringen.

– Det Norge trenger minst av alt nå er en Ap-regjering med SV og Rødt på kjøpet, sier Sanner.

Det var i et intervju med TV 2 i går, at Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet for en regjeringskrise som gjør at han kan bli statsminister i løpet av høsten, dersom KrF velger på bytte side.

– Skifter det flertallet i Stortinget så må vi ha en regjering med flertall. Arbeiderpartiet vil aldri unnlate å ta det ansvaret om det oppstår en situasjon, sa Støre.

– Det du sier nå, det er at du er bredt til å bli statsminister i løpet av et år?

– Ja, om flertallet i Stortinget peker i den retningen så vil Ap ta det ansvaret, sa Støre.

Sikkerhet kan gi krise

Allerede i august skal Stortinget ha høringer om den første saken Støre mener kan føre til regjeringskrise: Riksrevisjonens knusende kritikk av objektsikring.

– Slik det er skrevet er det uttrykk for at det er den mest alvorlige saken vi har hatt i Stortinget, hvor regjeringen på et kritisk beredskapsområde har fått en kritikk fra riksrevisjonen som det er veldig vanskelig å leve med, fortsetter Støre.

Før sommeren kom Riksrevisjonen med en knusende rapport som konkluderte med at sikringen av sentrale objekter er for dårlig, noe Riksrevisor Per-Kristian Foss omtalte som svært alvorlig. Det er et år siden Stortinget vedtok kraftig kritikk mot regjeringen i den samme saken.

– Vi tar kritikken fra Riksrevisjonen på det største alvor. Det som er spesielt med Støres kritikk er at det ser ut som han går på regjeringsjakt før saken har væt på høring i Stortinget, sier Jan Tore Sanner, som mener regjeringen har gjort mye for å bygge opp sikkerhet og bredskap i Norge.

Har tapt på målingene

Opposisjonleder Jonas Gahr Støre leder et parti som det siste året har vært preget av intern uro og lav oppslutning etter at de i fjor gjorde et av sine dårligste stortingsvalg. Like etter ble partiet rystet av flere metoo-saker.

– I min tid som leder har vi ligget fra under 20 til over 40, så de velgerne finnes der ute, de må ha tillit til oss og oppleve at noe står på spill. Men vi er sårbare for internt støy som vi har hatt de siste månedene, sier Støre.

– For tre år siden fikk Arbeiderpartiet 33 prosent av stemmene. Tror du at dere kan gjøre et like bra kommunevalg neste år?

– Det er en ganske stor oppgave. Jeg vil ikke utelukke det, sier Støre.

Arbeiderpartiet under Støre 37,4 prosent på første måling etter at han ble valgt til leder i juli 2014

42,8 prosent er den høyeste oppslutningen i januar 2015

19,4 prosent er den laveste oppslutningen i januar 2018

23,4 prosent viser den så langt siste stortingsmålingen

Sju av ti velgere fra stortingsvalget er lojale, viser målingene i første halvår

Halvparten av velgerne som forlater Ap går til andre partier

Ved forrige kommunevalg i 2015 fikk Arbeiderpartiet 33,0 prosent Kilde: Kantar TNS for TV 2

Kamp om storbyene

Både Arbeiderpartiet og Høyre har utpekt de store byene som de viktigste kampene foran kommunevalget.

– Av de fire største vant vi tre i 2015. Jeg tror vi har gode sjanser i alle tre. Det kommer til å kreve knallhardt arbeid. Jeg tror det kommer til å bli en skarpere valgkamp, sier Støre.

For fire år siden mistet Høyre makten i Oslo og Bergen, mens Arbeiderpartiet også kapret makt i mange andre store kommuner.

– Arbeiderpartiet er svekket i de store byene. Vi ser at de borgerlige partiene samarbeider godt. Vi skal kjempe for hver eneste stemme frem til kommunevalget og da håper vi selvsagt at de store byene igjen får et blågrønt styre, sier Sanner.