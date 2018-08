For meg vil hun alltid bli stående som en bauta. Et vakkert, varmt og helt menneske

Før et verdenscupen startet i 2009 hadde jeg akkurat blitt singel. Da jeg sto på skistadion på Beitostølen før sesongstarten, spurte Vibeke meg om hvordan det sto til med kjærligheten. Kollega Ernst A. Lersveen som også var der, kom meg selvsagt i forkjøpet.

– Per er singel han, nå. Han har en pike i hver havn, spøkte Ernst.

– Topp. Akkurat som meg det, svarte Vibeke, og lo så hun ristet.

Slik var hun. Hun brydde seg om andre. Og ga av seg selv. Og alltid med et lurt smil på lager.

I 2013 traff jeg Vibeke i Tsjekkia før langløpet Jizerska. Marit Bjørgen hadde akkurat vært lagt inn på sykehus for hjerteflimmer, og i intervjuet kom hun selvsagt inn på at litt uregelmessig hjerterytme ikke var fremmed for henne heller.

Jeg skal gladelig innrømme at jeg så for meg en ny tabloid sak på at "nå står også Skofterud fram med hjerteflimmer". Men et par timer etter intervjuet, ringte hun meg opp igjen.

– Per, kan vi ikke bare droppe di derre hjertegreiene. Folk må jo være dritt lei å høre om alt som er galt med meg, lo hun.

Vi pratet litt, og ble selvsagt raskt enige om å droppe akkurat den vinklingen, og lo godt av samlingen av hennes skavanker jeg og mine kolleger TV 2 hadde laget sak på i løpet av årene.

På en dag som denne vil jeg likevel minne om at hun også var en fantastisk god skiløper. Og hun var en kunstner på ski, med en teknikk mange misunte henne. Jeg glemmer aldri første gangen jeg så henne ta salto på langrennski. Hun hadde full kontroll. Så de gangene kroppen spilte på lag, så var hun vrien å slå i langrennsløypa. De to stafettgullene i 2010 og 2011 var høydepunkter i karrieren, og den sportslige oppturen det norske laget hadde i denne perioden, skal Skofterud ha sin store del av æren for. Hun var en viktig brikke i gjenreisingen av norsk kvinnelangrenn.

Individuelt kom kanskje hennes største seier i Vasaloppet i 2012. Som første norske kvinne gikk hun til topps i det ni mil lange løpet. Og løyperekorden står fortsatt. Fire timer og tolv minutter brukte hun på å stake seg gjennom skogene fra Sälen til Mora. Det er rått. Og jeg tviler på om noen av verdensstjernene hadde slått henne den dagen. Den viljen og styrken hun viste den dagen oppsummerer for meg det hun stod for som idrettsutøver.

Etter løpet pratet jeg med Vibeke som mest av alt gledet seg til turen hjem med mamma Kristin i førersetet.

– Det er ikke verst å vinne Vasaloppet med bare mamma i støtteapparatet, lo hun, før hun satte seg i bilen på vei tilbake til Norge.

Etter at hun la opp jeg møtte stadig mennesker som hadde møtt Vibeke, og blitt slått i bakken av ærligheten, sjarmen og det viktige innholdet i budskapet hennes. Mange hadde hørt henne holde foredrag, mens andre hadde bare truffet henne på ulike sosiale tilstelninger.

Jeg er også glad for at hele Norge fikk ta del av sjarmen, og ikke minst kunnskapene hennes da hun briljerte som ekspert for Eurosport under OL i vinter. Også der var hun god. For er man så ærlig og åpen som Vibeke, så kommer man naturlig godt gjennom skjermen også. Rent faglig framsto hun også som en av de beste langrennsekspertene som har vært på norsk TV. Det sier ikke lite.

Det virker både meningsløst og tomt å skrive dette på en dag som denne. Men akkurat nå, oppi alt tomrommet, føler jeg mest takknemlighet for alt det Vibeke Skofterud ga oss. Både på godt og vondt.

For meg vil hun alltid bli stående som en bauta. En usedvanlig talentfull idrettsutøver.

Og et vakkert, varmt, sammensatt, og helt menneske.