Marit Bjørgen har skrevet en hilsen til Vibeke Skofterud etter den tidligere lagvenninnens brå død.

«Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig,» skriver skidronningen i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

«Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen. Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden. Det var aldri kjedelig rundt Vibeke, og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle. Vi har opplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattfest hjemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge. Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste. Glad i deg Vibeke. Hvil i fred.»

– Jeg kommer til å savne henne veldig mye

Kristin Størmer Steira var lagvenninne med Skofterud over flere år. Hun er helt knust over nyheten om venninnens død.

– Det er veldig vanskelig å snakke om dette. Det er bare et vanvittig sjokk, sier en gråtkvalt Steira til TV 2.

Som så mange andre fremhever Steira hvor snill og åpen Skofterud var som menneske.

– Hun var utrolig varm og snill. Bestandig med et smil om munnen. Uansett om hun hadde det kjipt, så var hun der for de andre. Hun viste alltid ekte glede for oss andre også. Det var aldri kjedelig rundt henne. Jeg vet at det er mange som som har sagt det, men slik var det.

– Hun levde livet til det fulle. Hun har vært gjennom og opplevd – på godt og vondt – mye, mye mer enn de fleste opplever på et helt liv.

– Jeg har utrolig mange gode minner om henne fra skisporet. Spesielt de stafettgullene, men også fra hverdagen. Det har betydd mye å være på lag med en så god venninne. Det var et vennskap som fortsatte etter at vi la opp. Jeg kommer til å savne henne veldig mye, sier Steira til TV 2. ​

Bjørgen og Steira er bare to av mange som nå hyller avdøde Skofterud, som kun ble 38 år.

– Ufattelig trist å høre at Vibeke Skofterud er borte. Vi hadde mange morsomme år sammen på landslaget. Mine tanker går til hennes nærmeste. Hvil i fred, Vibeke, skriver Petter Northug på Facebook. ​