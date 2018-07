Søndag kom den tragiske nyheten om at Skofterud er død etter en vanscooter-ulykke.

Den tidligere langrennsløperen var veldig populær i idrettsmiljøet, og blir beskrevet som en gledesspreder av dem som kjente henne.

Slik uttrykker idretts- og kulturprofiler sin sorg etter 38-åringens bortgang:

– Ufattelig trist å høre at Vibeke Skofterud er borte. Vi hadde mange morsomme år sammen på landslaget. Mine tanker går til hennes nærmeste. Hvil i fred, Vibeke, skriver Petter Northug på Facebook.

– Hva blir skisporet uten deg? Ditt vesen, ditt smil, ditt glimt og den snille jenta du alltid var. Du vil bli dypt savnet. Tusen takk for alt du rakk. Takk for alle du engasjerte og gledet på din vei. Takk for at jeg ble kjent med deg, skriver Olaf Tufte på Instagram.

– Ufattelig trist å høre at verden har mistet et så fantastisk menneske som deg! En jente med mer tæl og humør skal du lete lenge etter! Tusen takk for all glede og latter du har gitt, skriver Suzann Pettersen på Twitter.

– Dette er så trist! Tanker går til familie og venner! Hvil i fred, Vibeke, skriver Mats Zuccarello Aasen.

– Langrennsmiljøet har mistet et fantastisk menneske med mye kunnskap, glede og en unik formidlingsevne. Vibeke Skofterud vil bli dypt savnet, skriver Fredrik Aukland.

– Jeg blir helt kvalm her jeg sitter! Fine, gode og snille Vibeke. Dette var altfor tidlig, skriver Anders Myrvold.

– Ubeskrivelig trist med Vibeke Skofterud. Et varmt, inkluderende og fantastisk menneske som vil bli dypt savnet. RIP, skriver Truls Svendsen.

– For seks år siden blei eg kjent med denne sprudlende, smilende og alltid positive jenten. Jeg er helt i sjokk! Mine tanker går til familien. Hvil i fred, Vibeke. Du vil bli savnet, skriver Camilla Herrem.

– Så ufattelig trist å lese om Vibeke Skofterud. En modig ener som har betydd mye for mange. Hvil i fred, skriver Lars Tjærnås.

– Trist nyhet om en stor idrettsutøver: Vibeke Skofterud bidro til både OL- og VM-gull på stafett, og hadde en lang karriere i toppen av norsk skisport. Meningsløst når et menneske blir borte så ungt. Mine tanker går til familien, skriver Trine Skei Grande.

– Ufattelig trist å lese om Skofterud. Takk for at jeg fikk møte deg. Glad, blid, åpen og en fantastisk dame. Takk for alt du har gjort for norsk langrenn og ikke minst mot alle du har møtt på din vei. Tankene går til de nærmeste, skriver Nils-Ingar Aadne.

– Min gode venn, Vibeke Skofterud, verdens herligste jente, verdens tøffeste jente, verdens varmeste jente, har forlatt oss. En jente som aldri vil bli glemt. Og som vil bli dypt savnet. Hvil i fred, skriver Jan Åge Fjørtoft.

Sverige i sorg

Også i Sverige sørger tidligere kolleger over Vibeke Skofteruds død.

– Det er et fantastisk menneske og meddeltager som har forlatt oss. Helt ufattelig og så tragisk. Alle tanker går til hennes familie og venner, sier Emil og Anna Jönsson Haag i en tekstmelding til Expressen.

Tidligere langrennsløper Maria Rydqvist hyller sin tidligere konkurrent i skisporet.

TV-PROGRAM: I 2015 deltok Skofterud sammen med flere andre idrettsprofiler i Best av de beste. Foto: TV 2

– Hun var virkelig en fargerik person. Det er slik jeg husker henne. Hun var virkelig seg selv uansett og våget å stå for det hun mente. Og det er veldig viktig ettersom skisporten er veldig ensrettet på mange vis. Jeg mener det skal være rom for alle og Vibeke hjalp virkelig til med å utfordre normene. Hun var veldig modig og viste vei i mange ulike saker. Hun gjorde veldige viktige avtrykk på flere vis, sier Rydqvist til Expressen.

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det føles ubehagelig og vanskelig å ta inn over seg at en så livsglad, positiv og energifylt idrettskamerat som Vibeke Skofterud ikke lenger er blant oss. Vibeke var en av mine forbilder da jeg kom på landslaget. Hun var en profil innen sporten og ga mye av seg selv. Det er med stor sorg i hjertet at jeg nå tenker på Vibeke og hennes nærmeste. Hvil i fred, skriver Charlotte Kalla i en uttalelse til Aftonbladet.

