Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Sammen med ruskjøring og manglende bruk av belte er høy fart den viktigste årsaken til dødsulykker i Norge.

Derfor er det å luke ut fartssynderne et viktig satsningsområde for UP.

Innen 2021 er ambisjonen at 70 prosent skal kjøre i lovlige hastigheter. Beregninger viser at dette vil bety flere titalls liv spart i trafikken på grunn av færre alvorlige ulykker.

Ikke flere kontroller

Selv om sommeren er tiden på året med flest ulykker på veiene er det ikke riktig at UP har flere kontroller.

– Nei, vi har ikke flere kontroller på sommeren enn ellers i året. Vi må ha ferie vi også, så det regnestykket ville ikke ha gått opp. Når det er sagt, prioriterer vi gjerne litt annerledes på sommeren, i form av flere rus- og fartskontroller, sier konstituert UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen.

Han legger til at UP alltid har fokus på primærområder som rus, fart og beltebruk – uansett tid på året.

Tar flere for høy hastighet

Larsen sier til Broom at UP avdekker flere med for høy hastighet nå på sommeren enn ellers i året.

– Det er flere på veiene og vi kjører mer. Derfor prioriterer vi også fartskontrollene. Men totalt sett, har vi altså ikke flere kontroller nå på sommeren, sier han, og råder trafikantene til å ta det med ro, samt være oppmerksom nå i siste innspurt av sommertrafikken.

– Hold fartsgrensene, bruk tiden det tar og vær en medspiller på veien, poengterer UP-sjefen.



Kan spare deg for store problemer

