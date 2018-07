Med seier over Tysklands nye sjakk-vidunderbarn Vincent Keymer (13) i 10. og siste runde av Xtracon Chess Open i Helsingør sikret Jon Ludvig Hammer førsteplassen i den sterke turneringa.

Hammer og russeren russiske Dmitrij Andrejkin (nr. 36 i verden) ender begge på 8,5 poeng (10 runder) - Oslomannen går foran på kvalitetsberegning og sikrer seierssjekken på drøyt 26.000 norske kroner.

– Jeg er strålende fornøyd, sier Hammer til TV 2. Fortsetter der jeg slapp i NM og surfet videre på en bølge av selvtillit her i Helsingør.

Triumfen i Danmark inkluderer seier over den sterke kroaten Ivan Saric og remis både mot Simen Agdestein og den førsteseedede russeren Nikita Vitiugov (nr. 23 i verden).

Byks på verdensrankingen

Bare en uke etter å ha tatt sin tredje kongepokal med sterke 7,5 poeng (9 runder) i Moss, gjør 28 år gamle Hammer et nytt byks på verdensrankingen. TV 2s sjakkekspert klatrer mest av samtlige i verdenseliten denne måneden, og har gått opp hele 31,2 ratingpoeng på FIDE-listen siden NM-starten. Spranget fra 2631 til 2662,2 poeng fører Hammer tilbake inn i topp 100 i verden for andre gang i karrieren. Akkurat nå er han på 82. plass.

– Målet er å etablere meg blant verdens 60 beste sjakkspillere, sier Hammer. Jeg har vært frustrert i perioder der prestasjonene har vært dårligere og jeg har falt på verdensrankingen. For jeg har følt at jeg er en bedre sjakkspiller enn jeg i disse periodene har vist. Derfor deilig å ha en sterk sommerperiode nå der jeg føler jeg får spilt den sjakken jeg er god for.

Døråpner

Med triumfen i Danmark er Hammer igjen forbi svenske Nils Grandelius (som ble nummer fire i Helsingør) på rankingen og nestbest i norden. Magnus Carlsen topper verdensrankingen suverent med 2842,8 poeng.

Resultatet i Danmark vil bli lagt merke til i internasjonal sjakksport. Hammer har tro på at han snart mottar innbydelse til en invitasjonsturnering i St. Louis i oktober.

Norge i støtet

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen er tilstede i Helsingør og stolt over den norske innsatsen.

– Jon Ludvig viser hvilken eminent sjakkspiller han er. Turneringsprestasjonen her er rett over 2800 poeng. Greier Jon Ludvig å stabilisere seg rundt det nivået han har vist i NM og her er det absolutt realistisk å komme over 2700 ratingpoeng igjen og tilhøre topp-50-sjiktet i verden.

Presidenten gleder seg over bredden norsk sjakksport har viste denne helgen.

– Her i Helsingør havnet Simen Agdestein, Benjamin Arvola Notkevich, Johan Salomon og Aryan Tari alle på 7,5 poeng; samtlige ender mellom 9. og 17. plass i en turnering med 400 deltakere som Jon Ludvig Hammer vinner. Samtidig tar Johan-Sebastian Christiansen stormester-napp i Czech Open og Magnus Carlsen kjemper om ny turnerings-triumf i Biel. Det svinger av norsk sjakksport denne sommeren!