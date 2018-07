Søndag brast nyheten om at Vibeke Skofterud (38) var omkommet etter en vannscooter-ulykke.

Nyheter har som ventet skaket langrennsmiljøet.

Den tidligere langrennsløperen vant både ett OL-gull og fire VM-medaljer i løpet av sin aktive karriere.

Hun la opp i 2015, og under OL i Pyeongchang i 2018 jobbet Skofterud som ekspert for Discovery.

– I sjokk

Skofterud hadde et nært forhold til Steinar Mundal, som har vært personlig trener for henne.

– Jeg er helt i sjokk. Det er selvfølgelig alltid et sjokk når man får beskjed om et dødsfall, men det er spesielt med Vibeke, sier han til TV 2.

Vibeke Skofterud fikk en klem av sin personlige trener Steinar Mundal etter at hun tok tredjeplassen på 10 km klassisk langrenn i Kuusamo i 2009. Foto: Heiko Junge / Scanpix Foto: Junge, Heiko

– Hvorfor?

– Jeg har vært treneren hennes i så mange år og hjulpet henne. Det er spesielt mennesket Vibeke som er så spesielt, ikke bare idrettsutøveren Vibeke.

Mundal forteller at de to har hatt jevnlig kontakt. De møttes sist like før sommeren.

– Ingen har vært i nærheten av det samme forholdet som jeg hadde med Vibeke. Vi hadde foredrag sammen og vi hadde mye moro. Vi har hatt et godt vennskap også etter at vi sluttet som utøver og trener.

– Hun har vært kjent for åpenhet rundt ting sliter med og legning. Et av de viktigste forbildene i norsk idrett?

– Ja! Åpenhet har alltid vært viktig for Vibeke. Det samme har det vært for meg. Derfor har vi passa så godt sammen.

– Hun har vært et forbilde på veldig mange måter

TV 2s langrennekspert Åge Skinstad er tidligere sports- og langrennssjef i Norges Skiforbund, og var også kollega med Skofterud for Discovery under OL i Pyeongchang.

– Det er nesten ufattelig. Det er veldig, veldig trist og du tror nesten ikke på det. Det første man gjør er å tenke på familien og de aller nærmeste, sier han til TV 2.

– Vibeke var et fantastisk menneske og en veldig, veldig god skiløper. Hun var alltid åpen, ærlig og morsom. Hun presterte på et skyhøyt nivå, og var mer eller mindre en kunstner på ski. Hun var flink til å dele og skapte alltid god stemning. Jeg har bare gode minner.

– Hva har hun betydd for norsk langrennsport?

– Hun var med å revolusjonerte kvinnelangrennssbiten etter at de ikke fikk noen medaljer i VM i Liberec i 2009. Hun har vært et forbilde på veldig mange måter med sin åpenhet og ærlighet. Hun var en person man likte å være rundt, morsom og omgjengelig, som alltid hadde et smil på lur.​

Tidligere langrenns- og skiskyttertrener Egil Kristiansen kjente Skofterud godt fra tiden som langrennstrener for kvinnene.

Han er også svært preget over nyheten.

VM-GULL: Vibeke Skofterud tok stafett-gull i VM i 2011 under Egil Kristiansens ledelse. Foto: Kallestad, Gorm

– Jeg ble satt ut da jeg hørte det for å si det mildt. Det var utrolig tragisk. Utrolig trist.

Kristiansen har ikke hatt så mye kontakt med Skofterud etter at hun la opp, men han forteller at hun var en svært godt likt skikkelse i langrennsmiljøet.

– Vibeke har jo hatt sine vanskelige ting gjennom karrieren. Og det virker som hun har hatt det bra i det siste, og gjort en god karriere som kommentator. Hun har vært en fargeklatt og humørspreder i det norske langrennsmiljøet. En vanvittig bra jente.

– Det er bunnløst tragisk

– Det er bare helt bunnløst tragisk. Langrenn-Norge blir ikke det samme fra denne dagen. Hun er en av de mest markante skikkelsene i norsk langrenn de siste ti årene, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Tankene våre går til familien og hennes nærmeste. Dette er en trist og tragisk hendelse, legger han til.​

Skofterud var aktiv sammen med flere av kvinnene som fortsatt går på langrennslandslaget, og tok blant annet stafettgull i OL i Vancouver sammen med Therese Johaug.

Savnet kommer til å bli stort blant langrennsjentene, medgir Løfshus.

– Hun var alltid den blide og spontane jenten, og hadde alltid et positivt bidrag inn i miljøet. Mange av dem som er aktive i dag var aktive sammen med henne, og de var veldig nære venninner. Det blir ikke det samme å gå på trening igjen foran en ny sesong, sier Løfshus.​​

Skofteruds død preget starten på TV 2s sending fra Tour de France.

– Hun var alltid positiv, uansett om hun var oppe eller nede. Hun var et veldig følelsesmenneske. Når man møtte henne, var det alltid noe positivt, sa Johan Kaggestad.​

