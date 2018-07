Den norske Citroën-føreren var søndag på podiet i et VM-rundeløp for første gang siden han ble treer i Mexico i mars 2016. Plasseringen er også Østbergs beste på godt over tre år. Hans eneste seier kom i Portugal i 2012.

På den finske grusen endte 30-åringen totalt 32,7 sekunder bak Tänak, som tok sin annen seier i årets sesong. I april vant estlenderen Rally Argentina. Tredjeplassen gikk det finske hjemmehåpet Jari-Matti Latvala.

– Jeg kan ikke tro det. Dette betyr enormt mye. Jeg er helt skjelven, sa Østberg i et intervju med arrangøren etter den avsluttende fartsprøven.

Østberg innledet søndagens kjøring med seier på den første fartsprøven. Den knep han 0,9 sekunder foran Latvala. Han hadde også to prøveseirer fredag.

Dekktrøbbel

Det skilte kun 5,8 sekunder mellom Tänak og Østberg etter fredagens etappe, men lørdag økte luken markant. Tänak rykket fra da han vant hele fem fartsprøver på rappen på grusen i Jyväskylä. Østberg trøblet på sin side med dekkslitasje og greide ikke å henge med.

Han kjørte rundt med et reservehjul mer, og det gjorde bilen tyngre enn vanlig. Likevel klarte Østberg å holde Latvala 5,4 sekunder bak seg i sammendraget før søndagens fire siste prøver.

Rallyet ble avsluttet med en såkalt «power stage». Også der holdt Østberg seg foran Latvala og sikret 2. plassen i sammendraget med 2,8 sekunders margin.

Andreas Mikkelsen var nummer fire etter torsdagens åpningsetappe, men Hyundai-føreren falt ut av seierskampen da han dagen etter havnet i grøfta. Det tapte han omtrent tre minutter på. Dessuten måtte han kjøre videre med sprekk i frontruta og et panser som hoppet opp og ned.

Til slutt endte Mikkelsen på 10. plass. Han var 8.37,4 minutter bak vinnertiden.

Havnet i steinrøysa

Ole Christian Veiby krasjet lørdag ut av pallkampen i WRC2-klassen. I nærmere 150 kilometer i timen rullet han og kartleser Stig Rune Skjærmoen ut i skogen og gjennom en steinrøys. Avkjøringen skjedde på lørdagens nest siste fartsprøve.

En tur innom sykehuset viste at både Veiby og Skjærmoen bare var forslått.

– Lørdagen begynte bra, og vi klarte å ta igjen noe av den tapte tiden. Vi hadde klatret til tredjeplass da uhellet skjedde. Utrolig bittert, men vi får være glad det tross alt gikk så bra med oss, sa Veiby i en pressemelding.

