– Han sliter med å lede partiet ut av hengemyra

Den 14. juni 2014 ble Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets nye partileder. Da var partiets oppslutning på rundt 37,6 prosent.

Det neste halvåret opplevde Støre god fremgang, med målinger opp mot 43 prosent i januar 2015.

Fire år etter han tok over som partileder, ser situasjonen helt annerledes ut.

– Veldig alvorlig

Høsten 2017 tapte Ap stortingsvalget alle trodde de skulle vinne, med en oppslutning på 27,4 prosent. I 2018 virker de å ha stabilisert seg i underkant av 24 prosent.

– Dagens situasjon er veldig alvorlig for Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre og den sittende ledelsen har nå et drøyt år på seg til å vise at det er mulig å skape en politisk og velgermessig oppdrift, sier redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, til TV 2.

Han tror det finnes muligheter for at Ap kan heve seg under Støre. Men det avhenger av om partiet kan komme på offensiven, og at de ulike fløyene innad i partiet er i stand til å legge ned de interne stridighetene.

Den avgjørende testen for Støres framtid som partileder blir lokalvalget, og jeg har liten tro på at det skjer noe rundt partilederskapet før det. Kommunevalget kan bli valget der Støre fremstår som den som klarte å gjenreise partiet etter en dramatisk tid, eller som den som ikke klarte det, sier redaktøren.

– Ting kan forandre seg raskt

Stanghelle tror altså Støres fremtid i stor grad vil styres av hvordan partiet gjør det under lokalvalget i 2019. Han sier også at det blir interessant å se hva som skjer med regjeringspartiene som skal bli enige om et statbudsjett, siden bråk rundt regjeringen vil gagne Ap.

– I dag er det ingen rop innenfra i Arbeiderpartiet om at de skal skifte ut partilederen. Dessuten er det for første gang siden krigen ingen åpenbar kandidat i partiledelsen til å ta over, sier Stanghelle.

Et naturlig navn å trekke frem i den sammenheng er nestleder Hadia Tajik. Hvis Støre hadde trukket seg som partileder i dag, er Stanghelle tvilsom til at Ap ville klart å samle seg bak Tajik.

– Men ting kan forandre seg raskt i politikken. For ett år siden var alle sikre på at Støre ville bli statsminister etter valget, så mye kan skje på kort tid.

Klarer ikke skille seg fra Høyre

Valgekspert Anders Todal Jenssen mener Støre kun er et symptom på Arbeiderpartiets utfordringer, og at det ikke er han som er selve problemet.

– Problemet er at Arbeiderpartiet ikke greier å lage politikk som tydelig skiller dem fra Høyre, mener Jenssen.