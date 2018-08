Det er langt fra alle som setter seg på et fly til sydligere strøk nå i sommer. For mange er også bilferie i utlandet minst like aktuelt.

Vi skal ikke lenger enn til nabolandene våre Sverige og Danmark før fartsgrensene øker til henholdsvis 120 og 130 km/t.

Da kan det for noen være fristende å tråkke litt ekstra på gassen. Men hva skjer egentlig dersom du blir tatt med alt for høy fart i utlandet, og i verste fall blir fratatt lappen. Mister man førerretten også i Norge?

Vi har tatt en prat med Utrykningspolitiet, og svaret vil kanskje overraske deg.

Kan fortsette turen i Norge

Si at du er på bilferie i Sverige og kjører ALT for fort. Svensk politi stopper deg og fratar deg lappen, på lik linje med et tilsvarende scenario i Norge. Hva skjer så med førerretten i Norge?

– Dersom du mister førerkortet i utlandet på grunn av fartsovertredelse, er det kun gjeldende i landet hendelsen skjer, forteller konstituert UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen til Broom.

Hvert år blir om lag 5.000 førerkort inndratt i Norge. Foto: Scanpix

– Det vil si at man kan fortsette kjøreturen hjemme i Norge?

– Det stemmer. I dette eksempelet vil du kun miste førerretten i Sverige. Vi har ikke hjemmel til å ta førerkortbeslag dersom ikke hendelsen har skjedd i Norge, legger han til.

Med andre ord kan du råkjøre i utlandet – uten å miste lappen i Norge eller øvrige land. Det finnes imidlertid ett unntak.

Promillekjøring meldes videre

Dersom man blir tatt for promillekjøring i utlandet (over 0,5 promille) kan du også tape førerretten i hjemlandet.

Konstituert UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen.

– Innen seks måneder har norske myndigheter rett til å ta førerkortet også i Norge. Her vil hver enkelt situasjon vurderes, sier Larsen.

UP-sjefen forteller videre at politiet i samtlige EØS-land har et godt samarbeid, og vil underrette hverandre om slike hendelser.

– Dersom vi kommer over en slik situasjon, vil naturligvis politiet i hjemlandet til sjåføren bli tipset. Da blir det opp til norske myndigheter, i dette eksempelet, å avgjøre hvorvidt førerretten også skal mistes her, sier Larsen.

Disse hastighetene ryker lappen

Hvert år skriver UP ut mellom 80.000 og 90.000 forelegg for fartsovertredelser i trafikken. I tillegg blir rundt 5.000 førerkort inndratt for kortere eller lengre tid.

Ikke overraskende skal det mindre til der fartsgrensen er lav. I 60-soner og under, mister du førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen. Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

