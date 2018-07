Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Vi teller litt på knappene i forhold til bilbytte, kjøp av ny BMW X3. Vi har i dag en fire år gammel X3 som vi er svært godt fornøyd med, men pleier å bytte bil omtrent på den tiden, før den blir for gammel og det begynner å bli stor fare for reparasjoner. Dagens X3 har dieselmotor og jeg synes den er perfekt til bilen. Uansett oppakning og bagasje gir den godt kraftoverskudd.

Men slik bilmarkedet ser ut i dag, vil du fraråde å kjøpe ny bil med dieselmotor? Jeg er litt bekymret over verditapet på denne, for eksempel fire år fram i tid. Vi har også sett litt på leasing, men skjønner ikke helt at det kan lønne seg. Leasingselskapene skal jo også ha sin fortjeneste. Mvh Torstein.

Benny svarer:

Hei Torstein. Dette med framtidig verditap og beregning av dette har vel aldri vært mer aktuelt – og vanskeligere – enn nå. Bilmarkedet er inne i store endringer. De siste årene har vi sett en klar dreining mot elektriske og ladbare biler, mens dieselsalget har gått kraftig ned.

Fra politisk side er ambisjonen at det bare skal selges elektriske personbiler her til lands fra 2025. Og det er jo ikke veldig lenge til.

Som en konsekvens av dette blir biler med dieselmotor oppfattet som mer ukurante, også i bruktmarkedet. Det påvirker prisene og det er nok grunn til å vente at dette bare forsterker seg de kommende årene.

Slik sett er det helt klart smart å tenke seg godt om før man kjøper nybil nå. Jeg tror det er grunn til å vente at i alle fall noen dieselbiler vil få høyere verditap enn det vi har vært vant med tidligere. Særlig gjelder det mindre biler og tradisjonelle familiebiler. Her kan nok bilkjøpet fort oppleves som å kaste tusenlappene ut vinduet. Bilene vil tape seg veldig raskt i verdi.

Her spiller det også inn hvor langt eierperspektiv man har. Beholder du bilen lenge, vil det ikke oppleves like dramatisk som om du bytter som du gjør, etter rundt fire år.

Hva er viktigst for en bruktbil, alder eller kilometerstand?

Alt er ikke bestandig fornuft

På SUV-er og større flerbruksbiler er dieselmotor i manges øyne fortsatt den beste motoriseringen. Det kan nok bidra til å gjøre verditapet mindre også de kommende årene, men det blir spekulasjoner fra min side. Det finnes dessverre ingen fasit her.

Når det gjelder den konkrete bilen du vurderer, vil jeg si at BMW X3 generelt er et veldig kurant bilkjøp. Dette har i mange år vært en attraktiv SUV. Det at mange nå heller vil ha hybrid og elbil, gjør ikke at bilen i seg selv plutselig er mindre attraktiv. Men kjøper du den ny og med dieselmotor nå, bør du være klar over at verditapet nok er mer uforutsigbart, enn sist du kjøpte bil.

Leasing er noe stadig flere vurderer. I noen tilfeller betaler du nok litt ekstra ved å lease kontra å eie, men absolutt ikke alltid. Dessuten er det et aspekt av forutsigbarhet her, som mange verdsetter. Du vet akkurat hva bilen vil koste deg, måned for måned. Og du slipper å bekymre deg for verditapet. Når leasingperioden er over, leverer du tilbake bilen og er ferdig med den.

Som du skjønner: Dette er et vanskelig og uoversiktlig marked. Så skal du heller ikke glemme at bilkjøp også handler om hva du selv liker best, og har lyst på. Alt trenger ikke bestandig handle om fornuft, heller ikke her.

BMW X3 er en attraktiv nybil, men om det er lurt å kjøpe den med dieselmotor er ikke like sikkert...

