Sommerens ekstremvarme har gitt oss mange strandtimer, solfylte dager og sene sommerkvelder. Men den har også bydd på utfordringer.

Dyr som blir avlivet, mange skogbranner og bønder som går i milliardunderskudd er noe av det som har preget nyhetsbildet de siste ukene.

Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog i Storm Geo, forteller til TV 2 at de nå ser en liten endring i været.

Våtere og kaldere

Mandag og tirsdag skal det bli mye bra vær på Østlandet og oppover Nord-Norge, men:

– Lengst vest på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet vil få mye regn. For øyeblikket er det meldt opp mot 80 millimeter regn i døgnet i Rogaland og Hordaland mandag og tirsdag, sier Hansen.

Ifølge Hansen vil temperaturene i store deler av landet kommer til å ligge på 25 og opp mot 30 grader på mandag og tirsdag. Resten av uken vil gradene gå noe ned.

Med en kjøligere luftmasse som kommer inn fra Atlanterhavet, kan det tyde på at vi har noen kjøligere dager i vente.

– Onsdag, torsdag og fredag er det fare for lokale regnbyger flere steder i landet. Vi ser en tendens til at temperaturene kommer til å synke. Mange plasser får under 20 grader. Østlandet vil nok bikke dette, sier Hansen.

Men til tross for lavere temperaturer og lokale regnbyger, kan det se ut som at været ikke blir så verst likevel.

– Det blir en del sol, men også enkelte regnbyger i det meste av landet.

Fortsatt skogbrannfare

Ifølge Hansen er ikke de lokale regnbygene nok til å oppheve bålforbudet.

– Selv om enkelte områder har fått mye regn de siste døgnene, kan vi ikke avskrive skogbrannfaren helt enda. Det lille vannet som kommer trekker såvidt ned i jorda. Det forsvinner med engang, forklarer Hansen.

Derimot er det lite som tyder på at det blir flom flere steder i landet, slik som først antatt.

– Vestlandet tåler mye regn før det blir flom, men det er klart at hvis det kommer 80 millimeter med regn, kan det bli lokalflom. Det kan alltids tette seg enkelte steder, sier Hansen.

Det er den østlige delen av landet, samt indre strøk av Nord-Norge, som får de høyeste temperaturene denne uken. Vestlandet vil få de laveste.

