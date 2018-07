Ifølge Mirror tror gamleklubben Juventus at Paul Pogba er åpen for en retur til Torino.

Den nybakte VM-mesteren har blitt ryktet bort fra Manchester United den siste tiden, men de røde djevlene skal i utgangspunktet ikke ønske å selge stjernen.

Juventus er i vinden etter å ha hentet Cristiano Ronaldo tidligere i overgangsvinduet, og skal være klar for et realt ryddesalg for å finansiere Pogba-overgangen.

Mirror hevder at den italienske storklubben er beredt til å selge Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani og Mattia Caldara.

Manchester United må betale Robert Lewandowski lønn på nivå med Alexis Sanchez for å lokke polakken til Premier League, skriver Daily Star.

Chelsea skal være klar for å by omlag 320 millioner kroner for Arsenals midtbanespiller Aaron Ramsey, ifølge Daily Mail. Waliseren har kun ett år igjen av kontrakten med Arsenal, men den britiske tabloidavisen skriver at manager Unai Emery er trygg på at 27-åringen vil signere ny kontrakt.

Manchester United forbereder et bud på nærmere 370 millioner kroner for den colombianske VM-helten Yerry Mina (23), hevder The Sun. Den høyreiste Barcelona-stopperen scoret tre mål for Colombia i VM.

Borussia Dortmund skal være villige til å selge amerikanske Christian Pulisic (19) denne sommeren – hvis de får nærmere 700 millioner kroner for tenåringen. Daily Mail skriver at Chelsea og Liverpool er blant klubbene som er interesserte i stortalentet.

Liverpool ønsker å selge Divock Origi (23), som de verdsetter til rundt 280 millioner kroner, men ifølge Mirror ønsker Watford kun å hente belgieren på et sesonglangt lån.

Ifølge Goal har Everton blitt enige med Barcelona om en overgang for venstreback Lucas Digne (25). Nettstedet skriver at Everton vil hente franskmannen for rundt 200 millioner kroner.