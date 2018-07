Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 17.55 lørdag ettermiddag.

– Livreddende tiltak er iverksatt. Ambulansepersonell har overtatt og kjører mannen til sykehus, opplyste Sørøst politidistrikt etter at mannen var hentet opp av vannet.

Søndag morgen skriver Telemarksavisa at mannen er livstruende skadd.

Det er uvisst hvor lenge mannen har vært under vann.

Vitner politiet har snakket med, forteller at de så mannen bade, da han gikk under vann.

​ – På et tidspunkt observerer vitner at han går under og blir liggende og flyte, så det var vitner i nærheten som fikk han opp og startet hjerte- og lungeredning og varslet AMK, opplyste politiet til TV 2 kort tid etter ulykken.

Ifølge Varden hadde mannen puls da han ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

