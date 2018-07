Den svært populære og folkekjære schäferhunden Sombra (6) lever i fare, ifølge Colombiansk politi.

Hennes talent for sporing av dop har ført til at minst 245 personer er pågrepet. Hun har også sørget for å frata ni tonn med kokain fra den kriminelle «Urabeños»-gruppen i Colombia, opplyser colombiansk politi.

Mafiagruppen skal ha sett seg lei på Sombra sine evner, og ifølge politiet tilbyr de nå 200 millioner pesos, noe som tilsvarer ca 567 000 norske kroner, til de som klarer å avlive hunden.

Sombra har nå blitt flyttet til El Dorado-flyplassen i hovedstaden Bogota. Det skriver CNN. ​

Hun ble eskortert av hundeeier, Jose Rojas, sammen med flere politibetjenter. De skal nå holde et ekstra øye med hun i tiden som kommer.

Sombra, som betyr «skygge» har deltatt i over 300 operasjoner og vunnet to æresmedaljer. Hun får trolig enda en i år.

En homenaje a los integrantes de la #FuerzaPública, nos acompaña ‘Sombra’, una pastor alemán de 6 años de @PoliciaAntiNar, por cuya vida la mafia ofrece hasta 200 millones de pesos. Su trabajo ha permitido la captura de al menos 245 personas. #COLOMBIAunasolaFUERZA pic.twitter.com/1c59KyGfxY — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) 20. juli 2018 A pesar de tener 6 añitos, a la agente sombra le sobra vitalidad 🐶 ha sido reconocida porque protege la vida de los niños, niñas y adolescentes del veneno mortal de las drogas. Todos la quieren y puedes tomarte tu selfie en el aeropuerto @BOG_ELDORADO. Guao 🐶 pic.twitter.com/BTbeGXeUSx — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) 24. juli 2018

Urabeños er kjent som Colombias mektigste kriminelle. Lederen av gruppen, Dario Antonio Úsuga, er en av landets mest etter ettersøkte menn.