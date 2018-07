Natt til søndag tapte Manchester United hele 1-4 mot erkerival Liverpool.

Se Andreas Pereiras nydelige frisparkscoring i videovinduet øverst.

Heldigvis for United-fansen og José Mourinho var det kun en treningskamp, men med under to uker til sesongstart, begynner det å haste med å finne toppformen.

Etter kampen kom Mourinho også med en nedslående beskjed vedrørende Nemanja Matic.

– Matic er ute i starten av sesongen. Han kom fra VM med en skade, og tiden han fikk til å hvile, var ikke nok til å fikse problemet. Han dro til Philadelphia for å se en spesialist og undergikk en operasjon umiddelbart, sier portugiseren ifølge The Guardian.

Etterlyser forsterkninger

Den høyreiste serberen var langt ifra den eneste spilleren som manglet i lørdagens treningskamp, og Manchester United-manageren legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

– Jeg ønsker meg to nye spillere, men jeg tror ikke jeg vil få to. Jeg tror det er mulig at jeg får én ny spiller. Jeg ga en liste til klubben min med fem navn for noen måneder siden, og jeg venter og ser om det er mulig å få én av disse spillerne. Hvis det er mulig, så er det bra.

Mourinho mener United er «i trøbbel» på grunn av VM og skader i oppkjøringen.

– Dette har ingenting med forsterkninger å gjøre. Forsterkningene er Pogba, Fellaini, Lindelöf, Rashford, Lingard, Matic, Valencia. Dette er forsterkninger. Dette var ikke vårt lag. Halvparten av spillerne vi startet kampen med, vil ikke være en del av stallen 9. august. De kommer ikke til å være her, sier Mourinho.

– Han burde vært her

Manageren er også kritisk til Anthony Martial, som etter sigende er på vei bort fra klubben. Franskmannen forlot treningsleiren i USA for å være til stede ved fødselen av sitt andre barn. Nå mener imidlertid Mourinho at Martial bør innfinne seg i USA igjen.

– Han har fått barnet – et vakkert, friskt barn, takk gud. Han burde vært her, men han er ikke her. Nå har vi Real Madrid og så har vi Bayern München, og det er vår start.

– Jeg bare håper at guttene på ferie tar hånd om seg selv, og flere burde gjøre slik som Rashford og Phil Jones, komme tilbake litt tidligere og forsøke å hjelpe laget, for vi kommer til å være i trøbbel i starten av sesongen, sier Mourinho.