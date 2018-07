Natt til søndag rundt klokken 3.15 kolliderte to biler i krysset Thorvald Meyers gate og Helgesens gate på Grünerløkka i Oslo.

– Det var to tjenestebiler som kolliderte med hverandre, på vei til et oppdrag angående en voldshendelse med knivstikking i Birkelunden, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

To til sykehus

Fire politibetjenter var involvert i ulykken, to i hver bil. To av betjentene ble fraktet til sykehus.

– De er bevisste og oppegående, men skadeomfanget fortsatt litt uklart, sier Gulbrandsen.

De to siste betjentene ble kjørt til legevakt, og fremstår uskadd etter ulykken.



Spesialenheten varslet

I tillegg til skader på de to sivile politibilene, ble et vindu i et bygg i Thorvald Meyers gate knust.

– Skadestedet er grundig undersøkt. Politiet har mottatt forklaring fra en rekke vitner, sier operasjonslederen.

Politiets spesialenhet er varslet om hendelsen, og vil følge opp saken med nødvendige tiltak. Operasjonsleder Gulbrandsen sier han ikke vet hvor fort politibilene kjørte da ulykken skjedde.



– Det er opplysninger jeg ikke sitter på. Vi har gjort en del undersøkelser ved åstedet som vil kunne si mer om hastighet. Så det kommer etter hvert.