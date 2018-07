Shaqiri med brasse-scoring og assist i debuten

Sveitseren markerte seg et kvarter ut i debuten. Han stakk i bakrom, og fikk dempet ballen til tross for at han var under sterkt press av Eric Bailly. Han la tilbake til Daniel Sturridge, som plasserte ballen i hjørnet med den svakere høyrefoten – under minuttet etter han var kommet inn.

Bare minutter senere fikk Liverpool straffe igjen da Andy Robertson ble lagt i bakken av Ander Herrera. På straffen var unggutten Sheyi Ojo iskald, og lurte Joel Pereira.

Så var det Shaqiris tur. Woodburn snappet ballen foran United-keeper Pereira, og la inn foran mål der sveitseren kontant dundret inn kampens siste mål på brasse.



Lagoppstillinger

Man. United (4-2-3-1): Grant (J. Pereira)- Darmian, Fosu-Mensah, Bailly, Tuanzebe (Williams) - McTominay, Herrera (Bohui) - A. Pereira, Mata (Fred), Mitchell (Chong) - Sánchez (Gomes).

Liverpool (4-3-3): Grabara (Kelleher) - Camacho (Jones), Klavan (Phillips), van Dijk (Gomez), Moreno (Robertson) - Lallana (Woodburn), Fabinho (Chirivella), Milner (Grujic)- Salah (Shaqiri), Solanke (Sturridge), Mané (Ojo).