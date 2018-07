Politiet i Nordland advarer nå publikum på festivalen Opptur, etter at de har mottatt flere meldinger om personer som har fått i seg MDMA ufrivillig.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Fred Leirvik, sier til TV 2 at det ikke er uklart hvor mange det er snakk om.

– Etter oppfordring fra sykehus, går vi nå ut med en advarsel om at folk må passe på drikken sin. Dette gjelder uansett om det er øl eller vann, sier Leirvik.

Politiet vet foreløpig ikke status på de som har blitt fraktet til sykehuset.

– Vi er tilstede på festivalen, og vi passer litt ekstra på. Men det er ikke enkelt, og vi gjør så godt vi kan, sier operasjonsleder Leirvik.

Daglig leder for Opptur, Ørjan Strand, sier til TV 2 at det som har skjedd er svært uheldig. Han påpeker at dette ikke har vært et problem tidligere, men at de har iverksatt tiltak for å hindre at det oppstår flere ganger.

– Vi har varslet de som er på jobb på området, slik at de er klar over det. Vi har dessuten god dialog med politiet, som har vært på stedet begge dagene, sier Strand.