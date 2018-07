Pedro ordnet pangstart, så sluknet Chelsea

Chelsea - Inter 1-1, 6-5 etter straffer

Som mot Perth Glory i sesongoppkjøringen første kamp, tok Chelsea en rask ledelse ved Pedro mot Inter. Og som i Perth-kampen falt de litt sammen etter hvert.

Så tidlig i sesongoppkjøringen er nok likevel ikke den ferske Chelsea-manageren Maurizio Sarri veldig bekymret over det.

Det stod 1-1 ved full tid etter utligning ved Roberto Gagliardini. Straffesparkkonkurransen vant Chelsea.

Implementerer «Sarri-ball»

Maurizio Sarri er kjent for ikke å rotere mye på startelleveren sin. Mot Inter i Nice valgte han akkurat de samme elleve som startet mot Perth Glory mandag, men man skal nok ikke frykte at stjerner som Eden Hazard må innta benken om han blir værende til sesongen starter.

Hos Inter startet stjernesigneringen Radja Nainggolan på benken.

Sarris stil er døpt «Sarri-ball». Det betyr at Chelsea nå skal presse høyt, ha ballinnehav og flytte ballen raskt med korte, presise pasninger. Antonio Contes trebacklinje er også vraket til fordel for en god, gammeldags forsvarsfirer.

Sentral i arbeidet med å innføre den nye spillestilen, er pasningsmaskinen Jorginho. Han er med Sarri på flyttelasset fra Napoli. Den brasilianskfødte midtbanespilleren imponerte i debutkampen i Perth og var trygg mot Inter.

Pangstart for Chelsea

Chelsea, som viste frem sine nye, gule bortedrakter, tok ledelsen etter åtte minutter. Antonio Candreva hadde to forferdelige involveringer defensivt, Alvaro Morata kjempet til seg ballen og skjøt fra skrått hold. Ballen gikk i keeper og ut i feltet til Pedro, som banket den i mål. Pedro var også mannen som ble matchvinner mot Perth Glory.

Inter var hardt presset i starten. Et energisk Chelsea lot dem knapt komme over midtbanen. Morata fikk også en scoring annullert for en hårfin offside noen minutter før Chelsea tok ledelsen.

Men jerngrepet ble svekket i varmen ved Rivieraen.

Inters største sjanse kom etter 36 minutter. Mateo Politano fikk stå alene og fyre av fra sekstenmeteren, men skjøt utenfor. Omgangen ebbet ut med 1-0 til Chelsea. Inter ble overkjørt i starten, men ble farligere utover i omgangen.

Det ble gjort en rekke endringer til andreomgangen. Chelsea lot Willy Caballero, Cesar Azpilicueta, Tiemoué Bakayoko og Danny Drinkwater slippe til for Marcin Bulka, Davide Zappacosta, Cesc Fabregas og Ross Barkley. Det argentinske spisstalentet Lautaro Martinez (20), som ble hentet fra Racing Club tidligere i sommer, ble byttet inn for Inter.