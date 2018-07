Skogbrannen ved Lunde i Sirdal har blusset opp igjen etter to uker. Det er mye vind i området noe som skaper store utfordringer for redningsmannskapene.

Tre brannhelikopter og 30 menn fra sivilforsvaret og lokalt brannvesen er i sving for å få kontroll på flammene.

– Farlig terreng

Brannmester i Rogaland, Sverre Kvam, sier til TV 2 at brannen strekker seg over et par kvadratkilometer, og den er foreløpig ikke under kontroll.

– Vi håper at de grensene vi har satt, skal holde brannen borte fra vegetasjon, sier Kvam.

Brannmesteren sier videre at det blåser kraftig i området, og at det gjør slukningsarbeidet svært krevende.

– Det er et farlig terreng å bevege seg i, så vi prøver å ta slukkingen med helikopter, sier han.

Lynnedslag forårsaket brann

I tillegg til brannen i Rogaland, har det også vært skogbranner i Vik og Aurland kommune i Sogn og Fjordane lørdag.

NRK Sogn og Fjordane skriver at brannen i Aurland oppsto i et fjellområde under Handklefjellet ved Aurlandsfjorden.

Brannen i Vik ble forårsaket av et lynnedslag, og var på 1500 meters høyde. Det var ingen bebyggelse i nærheten.

– Brannen er nå under kontroll etter at mannskapet kom seg opp til området, sier vaktleder ved alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Oddbjørn Aune, til TV 2.

Også i Østfold har brannvesenet hatt en travel dag.

Flere hus ble evakuert etter brann i en transformator som førte til skogbrann i Hasletoppen i Sarpsborg lørdag ettermiddag. To beboere pustet inn røyk.

– I forbindelse med brannen har et par beboere i Hasletoppen blitt utsatt for noe røyk. De sjekkes av ambulansepersonell på stedet, opplyser Øst politidistrikt.

Flere hus evakuert

Brannen startet i en transformator i Fjellveien på Hasletoppen, men brannen spredde seg til skogen like ved. Etter kort tid ble alle husene i Hasleveien evakuert.

Brannvesenet slet med å få kontroll, men anså spredningsfaren som liten. Det brant i et område på cirka 100 ganger 150 meter.

Beboerne fikk returnere til husene sine litt før klokken 19 ettersom røyken hadde avtatt. Alle ble imidlertid pålagt å holde dører og vinduer lukket.

Nødetatene ble varslet om brannen like etter klokken 17.

