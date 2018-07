Men det er blitt en tettere duell enn hva Mads Østberg muligens var komfortabel med før andre dag av den finske VM-runden i rally.

Se søndagens første fartsetappe på TV 2 Sportskanalen eller Sumo klokken 08.30!

Han hadde et forsprang på 17,3 sekunder ned til Jari-Matti Latvala, og kun 5,8 sekunder til lederen Ott Tänak før lørdagens kjøring, men etter 19 fartsetapper er disse differansene nå totalt annerledes.

Stor dekkslitasje

Der Østberg har slitt med dekkslitasje, og kjørt med ett reservehjul mer som gir mer vekt i bilen, har Latvala klint til og slått Østberg på seks av dagens åtte fartsprøver.

– Jeg er kanskje ikke mest kjent for å være flink til å spare dekk. Jeg er glad for at jeg fortsatt er foran Latvala, men vi må jobbe som et team for å løse dette, sier Østberg om dekkslitasjen som har preget ham store deler av denne dagen.

Nå skiller det kun 5,4 sekunder mellom Østberg og Latvala før søndagens siste fire etapper, mens gapet opp til Tänak nå er hele 39 sekunder.

– Kjørte så sakte at jeg var redd

Latvala innrømmet etter siste etappe lørdag at han virkelig tok i, selv om han også hadde store problemer med dekkslitasje – i likhet med nesten samtlige førere.

– Dette var villt. Jeg var redd. Livredd. Jeg ga alt nå, men jeg er veldig fornøyd, sa Latvala etter SS19.

Østberg var glad for å høre at finnen åpenbart hadde tatt i, og kun tjent tre sekunder på ham.

– Det er jeg glad for at han sa, for jeg kjørte så sakte at jeg var redd. Selv med to reservedekk har jeg ingenting igjen. Her forventet jeg å tape ti sekunder til ham, sier Citroën-føreren.

Veiby ute

Andreas Mikkelsen har hatt en tung dag ved å starte først på veien, og også slitt med tryggheten i bilen. Spesielt på siste etappe var han oppgitt over hvordan bilen slapp i bakenden, noe som har vært en gjennomgangsmelodi både i Finland og tidligere i sesongen.

Ole Christian Veiby kjørte seg også ut av pallkampen i WRC 2. Han hadde akkurat klatret tilbake til tredjeplassen i klassen før han dro av på lørdagens nest siste fartsprøve. Antatte skader på velteburet gjør at det er usannsynlig at han restarter løpet igjen.

