Politiet fikk melding om ulykken i 14-tiden lørdag. Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Per Åge Ferstad, sier til TV 2 at mannen var i et følge på fire andre da ulykken oppsto.

Sunndalsøra

En norsk mann i 30-åra er bekreftet død etter basehopp. Hoppet ble utført fra området Gammelurkollen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) July 28, 2018

– To stykker hoppet først, deretter hoppet personen som omkom med en kompis. Fallskjermen hans løste seg ikke ut, og vedkommende omkom, sier Ferstad.

Personen er hentet opp, og pårørende er varslet.