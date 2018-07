Wikheim scoret oppgjørets første mål etter kvarteret da han mottok en krempasning fra Jakob Poulsen.



Alene mot Esbjergs sisteskanse gjorde Hokksund-gutten ingen feil.

25-åringen var farlig frampå ved flere anledninger og ble av hjemmesupporterne stemt fram som banens bestemann. Han ble byttet ut etter 68 minutter.

Det var nordmannens annen scoring på rad. Onsdag scoret han et viktig bortemål da Midtjylland tapte 1-2 borte mot kasakhstanske Astana i mesterligakvalifiseringen.



Returoppgjøret spilles kommende onsdag.

Jakob Poulsen og Frank Onyeka scoret Midtjyllands øvrige mål, mens Lasha Parunashvili noterte seg for Esbjergs scoring. Seieren var Midtjyllands første i årets sesong, som ble sparket i gang for to uker siden.

