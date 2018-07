TV- og moteprofil Marianne Jemtegård (39) har blitt mor. Lørdag postet hun et bilde på Instagram, av sin datter.

«Endelig er hun her, og vi får reise hjem med den vakreste jenta i hele verden,» skriver hun.

Onsdag gjestet Jemtegård «God sommer Norge», bare timer før hun skulle bli mor. Hun hadde planlagt keisersnitt på grunn av hofteproblemer.



– Kom litt sent

TV- og moteprofilen delte nyheten om at hun skulle få barn på direkten på «God morgen Norge» i februar.

– Drømmen om barn kom litt sent, for jeg har levd et liv hvor muligheten liksom ikke alltid har vært der, fortalte Jemtegård på «God morgen Norge» den gang.

Jemtegård møtte den store kjærligheten, den franske kjendistreneren Zinho Eder Alves, på en Paris-tur i 2016. Han har blant annet jobbet som personlig trener for den italienske motedesigneren Valentino Garavani.

Til Dagbladet sier Jemtegård at hun og kjæresten skal ta det helt med ro de neste dagene, og nyte dagene med sin nye datter.

– Det var en ubeskrivelig opplevelse. Det å ligge der å bli holdt i hånda, og plutselig høre barneskrik, sier hun til avisen, og forteller at de foreløpig ikke har gitt det nye familiemedlemmet et navn.

Fashionista

Da hun avslørte graviditeten på God morgen Norge i februar, la ikke moteprofilen skjul på at hun håpet datteren ville følge i – bokstavelig talt – hennes sko.

– Nå trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet for alle klær og sko jeg har, for en dag kan de bli hennes. Jeg satser på at datteren min blir en liten fashionista! Da har hun ekstra mye gøy i vente, sa hun.

«Takk for alle lykkeønskninger til vår lille familie. Nå skal vi nyte vår aller første lørdag sammen,» skriver Jemtegård på Instagram lørdag.