Utelukker ikke regjeringskrise

Han har lagt et tøft halvår med intern uro bak seg. Nå ser Jonas Gahr Støre fremover og vil utfordre regjeringen.

Arbeiderpartilederen har tilbragt store deler av sommeren på Sandøya i Tvedestrand, der han har tenkt grundig igjennom de store politiske slagene som venter i høst.

– Det er en svakere regjering, det er en reell mindretallsregjering med et støtteparti som kaller seg opposisjonsparti og skal avklare sin situasjon til høsten. De har et knappere flertall. De har gått på mange nederlag. På mange områder har de lagt sin politikk til side. Jeg tror denne stortingsperioden er mer åpen enn den forrige, sier Gahr Støre til TV 2.

Sikkerhet kan gi krise

Allerede i august skal Stortinget ha høringer om den første saken Støre mener kan føre til regjeringskrise. Riksrevisjonens knusende kritikk av objektsikring.

– Slik det er skrevet er det uttrykk for at det er den mest alvorlige saken vi har hatt i Stortinget hvor regjeringen på et kritisk beredskapsområde har fått en kritikk fra riksrevisjonen som det er veldig vanskelig å leve med, fortsetter Støre.

Før sommeren kom Riksrevisjonen med en knusende rapport som konkluderte med at sikringen av sentrale objekter er for dårlig, noe Riksrevisor Per-Kristian Foss omtalte som svært alvorlig. Det er et år siden Stortinget vedtok kraftig kritikk mot regjeringen i den samme saken.

– Har regjeringen gjort jobben sin?

– Riksrevisjonen har sett på det og svart etter min mening nei. Kontrollkomiteen skal ha en egen høring i august. Jeg har merket meg at KrFs representant i kontrollkomiteen på Stortinget sa at hans inntrykk hadde et inntrykk av at meg at statsministeren hadde sminket virkeligheten. Jeg må si meg enig med Grøvan.

KrF kan bytte side

Senere i høst skal KrF avgjøre om de vil bytte side i politikken – det kan også føre til regjeringskrise.

– En regjering må ha flertall i Stortinget. Om dagens regjering mister det grunnlaget så oppstår det en situasjon. Vi har forholdt oss til at det er støttepartier, Venstre har gått inn i regjeringen og KrF har pekt på Erna Solberg som statsminister, men skal ta et valg til høsten. Skifter det flertallet i Stortinget, så må vi ha en regjering med flertall. Arbeiderpartiet vil aldri unnlate å ta det ansvaret om det oppstår en situasjon.

– Det du sier nå betyr det at du er beredt til å bli statsminister i løpet av et år?