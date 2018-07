Tor-Arne var døden nær – ble fanget i sin egen utedo

På fredag var det årets varmeste dag mange steder i landet. Men samtidig som nordmenn rundt omkring nøt solen, opplevde Tor-Arne fra Notodden et utrolig drama.

Kunstneren var i sluttfasen av å bygge en utedo midt i skogen i Indre Telemark, da han så at det lå byggskum nede i rommet der avføringen skulle havne.

Dette synes Tor-Arne var såpass stygt, at han bestemte seg for å klatre ned i hullet for å fjerne det.

Men idet han var på vei ned gardintrappa, gikk det galt.

Kilte seg fast

Gardintrappa sto ikke støtt i skråningen under, og plutselig veltet den og kilte seg fast.

– Jeg innså at det gode liv nok har påført meg en sørgelig korpus som rett og slett gjorde det for trangt for både meg og gardintrappa i den aktuelle åpningen. Etter fallet ble jeg sittende bom fast, dinglet med beina over bakken og kom verken opp eller ned, skriver Tor-Arne på Facebook, hvor han har fortalt hele den utrolige historien til sine venner.

Mens han satt fast i åpningen og hadde problemer med å puste, konkluderte Tor-Arne med at han hvert fall ikke klarte å komme seg opp igjen. Til slutt klarte han å vrikke seg løs, og falt ned på bakken under.

Heldigvis, tenkte Tor-Arne, for nå kunne han vel bare fjerne gardintrappa og heise seg opp igjen? Nei, dramaet var på ingen måte over.

Gardintrappa satt nemlig bom fast, kilt mellom steinen og veggen nede i «lortefallet», som Tor-Arne kaller det. Trappa sperret veien opp gjennom hullet, og dermed var han fanget.

– Så mørkt ut

Han kunne klatre noen få trinn på stigen, og såvidt klare å se gulvet inne på utedoen. Opp kom han seg ikke, uansett hvor hardt han prøvde.

– Varmt begynte det også å bli, og jeg begynte så smått å bygge opp en liten panikk. Hvordan faen skulle jeg komme meg ut?, skriver Tor-Arne.

Han forteller at han prøvde å sparke overalt på veggene hvor han kunne komme til, men ingenting rikket seg en millimeter.

– Men i ville helvete! Jeg kommer jo ikke ut! Det er ikke tull engang, jeg kommer faktisk ikke ut!, tenkte kunstneren, som åpenbart også er en habil snekker.

Hammeren lå utenfor utedoen, akkurat som mobilen. På gulvet inne på utedoen lå en sag, men langt utenfor hans rekkevidde. Samtidig som håpet om å unnslippe utedoen ebbet ut, visste han at første mulighet til å bli funnet var på mandag, tre dager senere.

– På et tidspunkt begynte det å se mørkt ut. Jeg kunne ikke skjønne at det var mulig, sier Tor-Arne til TV 2.