Özil slo tilbake med scoring da Arsenal knuste PSG

Arsenal - PSG 5-1

Mesut Özil var tilbake etter VM-ferien og viste seg frem fra første stund. Tyskeren, som nylig valgte å trekke seg fra landslaget grunnet det han beskrev som rasisme og respektløshet fra Det tyske fotballforbundet og tysk presse, bar kapteinsbindet for Arsenal og prikket inn Gunners' første scoring for kvelden.

Og det kom flere gode grunner til å juble for Unai Emery mot hans tidligere klubb. PSG og Christopher Nkunku utlignet riktignok fra straffemerket, men så våknet Alexandre Lacazette.

Den franske angriperen, som ikke fikk være med i troppen som vant VM, scoret to ganger på åtte minutter og la grunnlaget for det som ble en komfortabel Arsenal-seier i Singpore. Også Rob Holding og Edward Nketiah noterte seg for scoringer helt på tampen.

Dermed kunne Emery juble for 5-1-seier mot et svært reservepreget PSG.

Stjernefravær hos PSG

​PSG måtte klare seg uten flust av ferierende stjerner i lørdagens møte med Arsenal. Spillere som Thiago Silva, Marquinhos, Thomas Meunier, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar og Angel Di Maria har alle forlenget ferie etter fotball-VM.

Og det var Arsenal som kom best i gang i Singapore. Pierre-Emerick Aubameyang ble spilt fri og avanserte langs høyresiden, før han trillet ballen på tvers til Mesut Özil. Tyskeren, som også bar kapteinsbindet, kunne enkelt sette inn 1-0 fra kort hold.

En fin revansje for tyskeren som nylig har vært gjennom en stormfull tid. Det skapte reaksjoner da Mesut Özil valgte å trekke seg fra det tyske landslaget grunnet det han beskrev som rasisme og respektløshet fra Det tyske fotballforbundet og tysk presse.

Buffon hindret større Arsenal-ledelse

​Midtveis i omgangen fikk Alex Iwobi en god mulighet til å doble ledelsen, men fra skrått hold klarte han ikke å overliste nyervervelsen Gianluigi Buffon i PSG-buret.

Og den italienske veteranen måtte igjen i aksjon fem minutter senere. Aubameyang driblet seg fri og fikk avsluttet fra ti meter, men 40-åringen leverte nok en solid redning.

Ti minutter før hvilen fikk PSG muligheten til å utligne etter at Özil hadde rotet bort ballen på egen halvdel. Timothy Weah, for øvrig sønn av George Weah, fikk testet skuddfoten, men Arsenal-keeper Bernd Leno fikk avverget.

Kort tid før pause var Buffon på plass nok en gang da han hindret Henrikh Mkhitaryans farlige skuddforsøk. Dermed gikk lagene til pause med stillingen 1-0.