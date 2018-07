Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo nå

Kun en 31 kilometer lang tempo står mellom Geraint Thomas og drømmen sammenlagtseieren i årets Tour de France.

Ned til andremann i sammendraget, Tom Dumoulin, har waliseren drøye to minutter.

Men dagens tempo er knallhard, og i formiddagstimene har det regnet.

– Det kommer til å bli en helt annen type tempoetappe, bare fordi det er våt asfalt. Nå vet man ikke hva som skjer om noen timer, men er det vått som det er nå, så er det annerledes. Da er det mye større risiko for velt, og de som tør å risikerer, de kan hente inn mye tid. Så det blir en annen type sykkelløp, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Han bør ikke ta risiko

Thomas har aldri vært på pallen i en Grand Tour, og har tidligere vist noe rufsete sykkelkontroll, Hushovd mener mannen i gult bør trå varsomt på dagens etappe.

– Jeg mener at Geraint Thomas bør spare, han bør ikke ta noen risiko i svinger eller rundkjøringer og det som er. Der det er rett frem eller bakke opp, det er der han må gi alt. Også må han bare holde litt igjen i hver enste sving og rundkjøring, sier Hushovd og fortsetter:

– For han har tider å kjøre på, han starter sist, så han kan få sekundering. Da må sportsdirektørene i Sky være flinke til å gi han den informasjonen han trenger, så på en måte time det slik at han lett kan tape ett minutt, for han bør ikke prøve å vinne denne tempoetappen, da kan det fort gå galt.

– Kan bli vanvittig spennende

Thomas har en tilsynelatende komfortabel ledelse, og brorparten av spenningen er knyttet til kampen mellom de tre rytterne bak han.

For mellom Dumoulin på andreplass og Chris Froome på fjerdeplass, skiller det kun 32 sekunder. Midt i mellom de ligger Primoz Roglic.

Hushovd tror det kan bli en spennende kamp, og ikke bare mellom de tre på plassene bak Thomas.

– Det virker til å være sleip asfalt, det er jo rytterene ute og tester nå. Og er det tendensen ut løypa, så kan det her bli vanvittig spennende, for det er en såpass hard løype. Også har du en rytter som Roglic, som er i flytsonen og som er i from. Han vant i går, han vil vinne igjen i dag. Også tenker han: Jeg skal vinne Tour de France, også går det som det går. Tryner jeg så tryner jeg, men jeg skal prøve å vinne Touren. Da er to minutter lite, poengterer Hushovd.

Thomas starter sin tempo klokken 16:29.