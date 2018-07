Totalt 38.000 personer har blitt drevet på flukt fra hjemmene sine. 800 soldater og piloter fra nasjonalgarden bistår brannmannskapene i slukningsarbeidet.

Det kjempes intenst mot flammene, men brannvesenet har foreløpig kun klart å få kontroll på fem prosent av den enorme brannen.

Brannen betegnes som meget eksplosiv, har ødelagt minst 500 bygninger og truer fortsatt tusenvis av hjem, melder CNN.

Brannen startet mandag, og har fått tilnavnet Carr. Hittil har den brent seg gjennom 194 kvadratkilometer, et område større enn byen San Francisco.

Brannen sprer seg raskt og har ført til masseevakuasjoner i byen Redding etter at den hoppet over elven Sacramento River. Politi og brannvesen går nå dør til dør for å få evakuert innbyggerne.

– Hensynsløs

– Denne brannen er ekstremt farlig, og beveger seg uten hensyn til hva som er i veien for den, sier brannsjef Brett Gouvea.

En brannmann som kjempet mot flammene har omkommet. Det har også en gravemaskinfører som jobbet med å fjerne vegetasjon for å stoppe brannen. I tillegg har flere brannmenn blitt behandlet for brannskader.

Tre personer – en bestemor og hennes barnebarn – personer er også meldt savnet etter brannen.

Liz Williams, en lokal kvinne, forsøkte å flykte sammen med sine to barn, men ble sittende bom fast i trafikk. Til slutt måtte de flykte til fots.

– Jeg har aldri opplevd noe så skremmende i hele mitt liv. Jeg visste ikke om brannen kom til å hoppe ut fra en busk og suge meg inn, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Flammetornado

Skogbrannens eksplosive natur kombinert med de sterke vindene i området har ført til at det har dannet seg ildvirvler, eller flammetornadoer.

– De sier det var som en flammetornado, sier Chris Corona som bor i området der brannen har herjet til CBS.

DØDSBRANN: Den enorme skogbrannen i California har foreløpig krevd to menneskeliv og drevet 38.000 mennesker på flukt fra hjemmene sine. Foto: Scanpix / AP / AFP

Og flammetornadoene som har blitt observert i California-brannen er et faktisk fenomen, forklarer værmelder Lonnie Quinn til samme nettsted. Ekstreme branner kan sørge for at heten nedenfra fører til at luften stiger raskt og begynner å rotere.

– Den varme luften stiger superraskt opp i atmosfæren, og roterer raskere og blir høyere jo mer luft som trekkes inn, forklarer Quinn.

Flammetornadoer, eller ildvirvler, kan plukke med seg brennende aske eller annet brennende materiale som stiger 30-40 meter opp i lufta. Deretter blir dette spredt rundt, som fører til at skogbranner kan spre seg langt forbi selve brannen.

– Ekstreme forhold

Brannsjef Ken Pimlott bruker flammetornadoene for å beskrive hvor ekstrem brannen er.

– Brannen blir kastet opp i en virvelvind av aktivitet av ekstreme vinder, og river opp trær og flytter på kjøretøy, sier Pimlott.

– Dette er ekstreme forhold. Vi må være oppmerksomme og evakuere, evakuere, evakuere, sier han.

Skogbranner er vanlige i løpet av Californias lange, varme og tørre sommer, men dette har vært den verste starten på skogbrannsesongen på ti år, skriver avisen Mercury.