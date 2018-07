Før Geraint Thomas ble kronet som vinner av Tour de France 2018 på Champs-Élysées, hadde han aldri vært på pallen i ett av de tre store treukers-rittene.

Hans beste sammenlagtplassering før årets utgave var to ganger 15.plass i 2015 og 2016.

– Sist gang jeg gråt var da jeg giftet meg, jeg vet ikke hva som har skjedd med meg, sa Thomas da sammenlagtseieren var sikret etter den nest siste etappen.

Et følelsesladet øyeblikk for mannen som i store deler av livet på landeveien, naturligvis med noen unntak, har hatt den lite glamorøse jobben som hjelperytter.

En oppgave Thomas forøvrig har utført med stor bravur. Med ham på laget har Team Sky vunnet fire Tour de France. Thomas syklet ikke Touren det året Bradley Wiggins vant.

Hjelperytter skulle han også være i år, men den regjerende mester Chris Froome var egentlig aldri i nærheten av å gjenta bedriften.

Allerede tidlig i crescendoet var andrefiolinene langt sterkere enn førstefiolinen.

En indikasjon på at noe stort var i emning, fikk vi allerede juni med sammenlagtseieren i Critérium du Dauphiné. Bak ham på lista var blant andre Adam Yates, Romain Bardet og Dan Martin.

– Det var flaks at han kom dit for å svømme

​Indikasjoner på noe stort fikk også Debbie Wharton, trener i den lokale sykkelklubben Maindy Flyers.

For det var her det startet, og det hele ved en ren tilfeldighet. Thomas drev med svømming, og etter en økt i den lokale svømmehallen i Cardiff, møtte han på Wharton.

– Det var flaks at han kom dit for å svømme, og det var flaks at vi hadde en sykkel som passet ham, sier Wharton til BBC.​

Videre forteller hun at den unge waliseren var solgt så fort han så de andre barna sykle rundt på utendørsvelodromen de hadde.

Thomas ble bitt av basillen, og noen år etter debuten på velodromen, i en alder av 14 år, tok han en medalje og slo langt eldre ryttere i et nasjonalt mesterskap på bane. Og det var da folk begynte å få øynene opp for gutten som 18 år senere skulle vinne Tour de France.

– Folk lurte: Hvordan kan han sykle så fort? Det var da folk begynte å si at han hadde noe spesielt, forklarer Wharton.

Team Great Britain

Thomas ble snappet opp av Storbritannias rekrutteringslandslag for unge og lovende banesyklister. Der var Rod Ellingworth trener. Briten som nå jobber i Team Sky, og som også hjalp Mark Cavendish i ung alder, så at Thomas hadde noe spesielt.

– Man kunne se det helt fra starten av at han hadde en god mental kapasitet. Han var ulik de andre. Noen av de yngre guttene må du lære opp for å forberede de mentalt, Geraint var virkelig god på det, forteller Ellingworth til Velonews.

Treneren, som ble gjenforent med læregutten i Team Sky, forteller også om en annen side ved den gule trøye vinneren.

TROFAST: Wout Poels i front av feltet, bak skimtes Thomas i gult. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

– Han er glad i å ta seg en drink, når det er tid for å ta seg en drink.

Lagkamerat i Sky, Wout Poels, sier det slik:

– Når han er på sykkelen, så er han virkelig på sykkelen. Når han er av sykkelen, kan han være litt «crazy» når han skal ha det gøy.

Stikkordet er balanse, og Thomas har sagt at et liv utenfor syklingen hjelper ham med å ha et rolig og avbalansert forholdt til det å kjøre ritt.

De olympiske leker

I 2006 tok Thomas steget opp på elitelaget for banesyklister. I en alder av 20 år ble han med de langt eldre og mer erfarne rytterne som skulle sykle forfølgelsesritt for lag i VM i Bordeaux.

Med på laget var også Rob Hayles. Han vant sin første internasjonale medalje i banesykling seks år før Thomas ble en del av elitegutta, og hadde kanskje sett for seg å være en slags mentor for waliseren, det trengte han ikke.

OL I LONDON: Laget som tok OL-gull på forfølgelsesritt i London. Fra venstre: Edward Clancy, Geraint Thomas, Steve Burke, Edward Clancy, left, Steven Burke, Peter Kennaugh. Foto: AP Photo/Christophe Ena

– Han gjorde sin egen greie. Han visste hva han måtte gjøre og følte aldri at han trengte å kopiere hva de eldre på laget gjorde. Han var en skikkelig grønnskolling første gangen han var med på elitelaget, men han hadde kunnskapen og selvtilliten allerede da. Han var allerede verdensklasse, forteller Hayles til Velonews.

Med en verdensklasse-rytter i emning, tok laget sølv i Bordeaux. Året etter ble det ett steg opp på pallen og Thomas tok sin første verdensmestertittel. Det samme var resultatet etter VM i 2008.

Det året var det også OL i Beijing. Verdensmesterne var ikke mette på suksess. Team GB feiet konkurrentene av banen og Thomas sin første OL-medalje var av edleste valør.

Fire år senere kom sirkuset hjem. OL i London ble nok en suksess for banerytteren Geraint Thomas, som gjentok bedriften fra fire år tidligere og tok gull i både OL og VM.

Sky-æraen

Året før den første gullmedaljen i OL, signerte Thomas for Barloworld. Et lag på nest høyeste nivå innenfor landeveissykling, og som fikk sin lisens fra England. Året etter signerte laget en ny brite, Christopher Froome.

Og siden har duoen holdt sammen. For når Sir Dave Brailsford, i samarbeid med British Cycling, annonserte et nytt lag med mål om den første britiske sammenlagtseieren i Tour de France, signerte de Barloworld-duoen. Samtidig signerte de også en sindig, men kraftfull rytter fra Rudsbygd.

BROSTEIN: Geraint Thomas møtte sin overmann på brosteinen i 2010 utgaven av Tour de France. Foto: AP Photo/Peter Dejong

I 2010 gikk startskuddet for Sky-æraen, åtte år senere har laget vunnet seks Tour de France.

Men Thomas yppet seg først frempå i klassikerne. For i tillegg til medaljedrysset på velodromen, vant Thomas som junior ungdomsversjonen av Kuurne–Brussel–Kuurne og Paris Roubaix.

Som proffsyklist kan Thomas skilte med en tiendeplass i Flandern Rundt og en syvendeplass i Paris Roubaix og seier i semiklassikeren E3 Harelbeke. I 2010 ble han nummer to bak Thor Hushovd på brosteinsetappen i Tour de France.

Sammenlagtrytteren Geraint Thomas

Samtidig som Thomas kjørte sterkt på det ujevne underlaget, jobbet han mot en fremskutt plassering i de store treukers-rittene. Det var planen hele veien. Helt siden han trappet ned banesatsingen etter OL på hjemmebane.

Spørsmålet var hvordan man gjorde om en banesyklist til å vinne Tour de France sammenlagt.

Nøkkelen var vekten, forteller Thomas sin trener i Team Sky, Tim Kerrison til The Telegraph.

– Vi identifiserte tidlig at «G» (Thomas sitt kallenavn journ.anm) hadde et veldig bra ratio mellom kraft og luftmotstand. Noe som er nøkkelen til å sykle fort på flatene, forteller Kerrison til The Telegraph

– Han hadde bra, for ikke å si eksepsjonelt, lav luftmotstand i forhold til frontalflaten. Noe som fortsatt hjelper han den dag i dag, da han kan jobbe veldig effektivt på de flate dagene av rittet. Videre så anerkjente vi at for å forbedre klatreferdighetene, måtte vi forbedre hans ratio mellom kraft og vekt.

Geraint Thomas måtte dermed ned i vekt. Fra å veie rundt 73 kilo i 2007, da han startet sin landeveiskarrière, og frem til han i år vant Tour de France, gikk waliseren ned rundt fem kilo. Kerrison forteller at de fant ut at hans optimale klatrevekt ville ligge mellom 68-69 kilo.

FØRSTE SEIER: Etter lørdagens seier var den Thomas sin første seier i Tour de France et faktum. Foto: AP Photo/Christophe Ena

Gjennom perioder med kontrollert vektnedgang og funn av hva slags mat og drikke som var optimal underveis i rittet, med tanke på vekt fra dag til dag og restitusjon, så fant Thomas klatreformen.

Fra uhell til hell

I 2017 betalte det seg med kapteinsbindet i Giro d`Italia. Men waliseren veltet på den niende etappen, klarte aldri å komme seg, og stod av på den tolvte etappen.

Noen uker senere prøvde han lykken i Tour de France, som Chris Froomes høyre hånd og en potensiell backup-kaptein. Men 2017 var ikke året for sammenlagtrytteren Geraint Thomas. Velt og et brukket kragebein sendte ham ut av rittet på den niende etappen.

Ett år sener har Geraint Thomas vunnet sin første sammenlagtseier i Tour de France. Og mye av det skyldes hans bakgrunn som banesyklist, forteller Thomas.

– Følelsene tok helt overhånd i går. Gjennom rittet så prøver man bare å tenke på prosessen og nærmest være programmert. Man tenker bare på hva man må gjøre, dag etter dag, og plutselig var det hele over og da blir det litt: hva skjedde egentlig nå? sier Thomas til TV 2 og fortsetter:

– Presset har egentlig vært greit, fra banesyklingen så er man vant til den intensiteten og oppladningen til selve rittet. De mentale teknikkene derfra, har hjulpet meg her.

I 2018 ble prosessen fulgt til punkt og prikke, og 22 år etter en svømmetrening i Cardiff, står Geraint Thomas med skapet fult av VM-medaljer, OL-medaljer, samt den gule Tour de France-trøya.

Kilder: Velonews, BBC, ProCyclingStats, Cyclingnews, The Telegraph.