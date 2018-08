Da storbilen Lexus LS debuterte tilbake i 1989, var det mye som sto på spill.

Dette var den aller første modellen ut fra Lexus. Bak satsingen sto Toyota. De hadde bestemt seg for å ta opp kampen mot de tyske premiummerkene Audi, BMW og Mercedes. For å klare det, laget de altså en helt ny merkevare. De flinkeste ingeniørene i Toyota-konsernet (det sier ikke så lite) fikk solide økonomiske rammer og frihet til å lage en bil som virkelig skulle vekke oppsikt.

60 designere, 24 ingeniørteam, 1400 ingeniører, 2300 teknikere og 220 støtte-arbeidere satte i gang.

Klassikerstatus

Skeptikerne var mange i starten, men de stilnet snart. Lexus klarte det mange mente var umulig, å etablere seg som et luksusmerke på rekordtid. Ikke minst gikk det bra i USA, som i starten var utpekt som hovedmarkedet.

LS var altså starten. En bil drevet av en 4-liters V8-bensinmotor som sendte kreftene til bakhjulene via en automatkasse. LS var viden kjent for sin støydeming, ergonomiske interiør, komfort, motorytelse, drivstofføkonomi og aerodynamikk- noe som gjorde den til en svært kapabel bil for sin tid.

Nå begynner de å nærme seg klassikerstatus. Det er grunn til å tro at prisene kommer til å stige de nærmeste årene – men enn så lenge er gammel LS en svært overkommelig bil i bruktmarkedet.

Dette var Norges billigste Lexus

Slik ser første generasjon av Lexus LS ut.

Legendarisk kvalitet

Det er ikke veldig ofte at det er eksemplarer av eldre LS til salgs i Norge, men akkurat nå finner vi faktisk to stykker: En 1992-modell til 59.000 kroner – og en 1997-modell til 76.000 kroner. I forhold til alderen er ikke kilometerstanden voldsom: 1992-modellen har gått 267.000 kilometer, mens bilen fra 1997 har rullet 280.000 kilometer.

Sistnevnte er for øvrig solgt ny i Europa og har derfor metrisk måleenhet og Europa-lykter. Den virker også å være svært godt passet på av nåværende eier, noe som naturligvis er svært viktig for biler som dette.

– Lexus-kvaliteten er legendarisk, men også Lexuser går i stykker til slutt. Dette er biler som er såpass gamle og som har gått så langt at alt egentlig kan skje. Det bør man også ha i bakhodet ved kjøp, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Alder eller kilometerstand: Hva er viktigst for en bruktbil

Mykt skinn, treverk og svært god støydemping preger LS-interiørene.

Bli tatt ekstra godt vare på

Han anbefaler derfor en nøye sjekk, før man eventuelt slår til:

– Ja, her er det helt avgjørende at bilen har blitt tatt skikkelig vare på underveis. Små-lurvete eksemplarer som var på service sist gang for fem år siden og som har noen måneder igjen til neste EU-kontroll, skal man nok passe seg for. Dette er i dag entusiastbiler og etter min mening fortjener de å bli ekstra godt tatt vare på.

– De duger helt sikkert som hverdagsbiler noen år til, men har man muligheten, synes jeg dette aller helst er "kosebiler". Som brukes på fine dager og til spesielle anledninger og som ellers har det godt i garasjen, mener Benny.

Designet var svært konservativt på de første generasjonene, senere har Lexus dratt til mye mer.

Volvo kjøpte én

PS: Ryktene sier at Volvo kjøpte en av de tidlige Lexusene i USA, fikk shippet den hjem til Sverige - for så å demontere den for å finne ut hva Lexus egentlig hadde gjort.

De ble sjokkert. Ikke over alle avanserte fiks-fakserier og innovative løsninger, men over hvor enkelt det hele var, men også over den ekstreme byggkvaliteten og hvor nøyaktig det hele var satt sammen.

Diger SUV – og denne er sjelden!

Se video: Det har skjedd mye med LS siden denne gangen

​