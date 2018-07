Sergio Ramos' tjuvtriks ble den store snakkisen etter Liverpools finaletap mot Real Madrid i mai. Nå snakker Liverpool-manager Jürgen Klopp for første gang om Ramos-episodene.

– Hvis du ser tilbake på det og ikke er med Real Madrid, så syns man det er hensynsløst og brutalt, i forkant av treningskampen mellom Manchester United og Liverpool.

Den spanske Real Madrid-kapteinen fikk Liverpool-fansen til å rase etter å ha skadet Mohamed Salah og i tillegg gitt keeper Lorius Karius en ufin albue.

– Man tenker ikke: «Wow, det var en god takling.» Det var hensynsløst. Jeg tror ikke Mo (Salah, jou. anm.) alltid ville blitt skadet i en slik situasjon, men han var uheldig.​​

I etterkant av tabbekampen informerte også Liverpool om at Lorius Karius fikk en hjernerystelse etter møtet med Ramos' spisse albue.

– Det var en opplevelse vi ikke kunne få. Jeg er ikke sikker på om vi får en slik opplevelse igjen. Gå der og sleng en albue i keeperen og ta ned målscoreren deres som en wrestler på midtbanen. Da vinner du kampen, fortsatte Klopp, som heller ikke var fornøyd med spanjolens uttalelser etter kampen:

– Det var litt sånn det var, og det var kampens historie. Ramos sa mange ting jeg ikke likte. Som person likte jeg ikke reaksjonene hans, sa Klopp.

Flere stikk fra Ramos

Etter finalen var Ramos klar på at han ikke skadet Salah med vilje.

– Jeg ville egentlig ikke snakke om det, fordi alt blir forstørret. Jeg ser godt hvordan det skjedde. Han tar tak i armen min først og jeg faller til den andre siden. Skaden skjedde med den andre armen og likevel sier folk at jeg tok et judogrep på ham, sa Ramos etter kampen.

Han kom også med et stikk til Liverpool-spillerne etter Karius-episoden.

– Etter at målvakten sa at jeg slo ham ut etter en duell, så er det eneste som mangler at Firmino sier at han ble forkjølet fordi en dråpe av min svette landet på ham.