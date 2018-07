Eden Hazard er fortsatt på ferie etter VM, men belgieren er likevel sommerens kanskje heteste navn på overgangsmarkedet. Real Madrid ligger langflate etter den lille magikeren, men enn så lenge er han Chelsea-spiller. Og Maurizio Sarri er naturlig nok veldig lysten på å beholde sin største stjerne.

Daily Mail hevder at italieneren vurderer å gi Hazard kapteinsbindet, og håper at dette skal gjøre at angriperen blir værende i London. Gary Cahill var Chelsea-kaptein forrige sesong, men også han går en usikker fremtid i møte.

Harry Maguire ser ut til å være på vei til Manchester United. Ifølge Daily Star har Leicester satt en prislapp på over 850 millioner kroner for den engelske landslagsspilleren. Hvis den summen betales, vil i så fall Maguire bli tidenes dyreste forsvarer. Om overgangen går i boks, vil trolig Marcos Rojo forsvinne fra Old Trafford. Det skriver Daily Mail. Mirror skriver også at Matteo Darmian kan forsvinne fra klubben.

Leicester forbereder seg på et liv uten Maguire, og skal ha sett seg ut Newcastles Jamal Lascelles som erstatter. Det skriver Sun.

Liverpool-angriperen Danny Ings skal ha fått beskjed om at han kan forlate klubben. Det kan bety at Alexander Sørloth får en ny konkurrent om spissplassen, for ifølge Daily Mail er Crystal Palace interesserte i å hente Ings. Leicester, Newcastle og Southampton skal også være med i kampen.

Palace skal også fortsatt være lysten på West Hams Cheikhou Kouyate. West Ham ønsker omlag 110 millioner kroner for 28-åringen. Det skriver Sky Sports.

En annen som kan være på vei bort fra Liverpool er Simon Mignolet. Den belgiske sisteskansen har fått en ny keeper-konkurrent i Alisson, og nå skal Besiktas være ute etter Mignolet. Det skriver Daily Mail.