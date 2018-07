Lørdag 19. mai var skuespiller Jakob Oftebro i en dramatisk ulykke på filmsettet under innspillingen av serien «Hamilton».

Da man skulle spillet inn i en scene med politi og demonstranter, eksploderte en molotovcocktail og skadet en av skuespillerne.

Det viste seg at det var hovedrolleinnehaver Oftebro som ble rammet, og han ble innlagt på Karolinska universitetssykehus i Stockholm med alvorlige brannskader.

Senere ble det kjent at skuespilleren hadde fått annengrads forbrenning i ansiktet.

Takket for støtten

Politiet startet etterforskning av hendelsen, og innspillingen av serien tok pause.

Mandag 28. mai takket Oftebro for alle støtten han hadde fått i etterkant av ulykken.

«Tusen tusen tusen takk for all støtte og kjærlighet jeg har fått fra familie, leger, fans, kolleger og venner. Det er uvurderlig. Jeg leges bra og forhåpentligvis blir jeg helt god igjen. Jeg har tross alt vært heldig, det kunne gått mye verre. Håper bransjen og alle kan lære av dette. Vi er sårbare og må ta vare på hverandre. Alle sammen. Kos dere i sola og pass på hinanden (for meg)», skrev skuespilleren på Instagram.

– Visste ikke hvor ille det var

Oftebro spilte under fjorårets «Peer Gynt» sammen med pappa Nils Ole, og det så lenge mørkt ut for årets spill på Gålå. I en pressemelding den 22. juni kunne de bekrefte at både far og sønn ville stå på scenen i august.

– Jeg er utrolig glad for at jeg får muligheten til å gjøre dette igjen. Jeg gleder meg til å stå på scenen på Gålå med pappa og alle aktørene en gang til. Jeg leges raskt og som Peer selv ville sagt; opp på bukken igjen, sa Oftebro i en pressemelding.

Under forberedelsene til årets Peer Gynt har Oftebro snakket med VG om ulykken på Hamilton-settet. Der sier skuespilleren at han kunne blitt blind.

– Jeg lukket øynene, slo meg til hodet og rullet rundt. Jeg forstod at noe forferdelig hadde skjedd. Det vanskeligste var da jeg satt på alle fire og hadde fått brannslukket hodet. Jeg hadde brent meg i ansiktet. Tiden derfra, inn i ambulansen og til jeg fikk av bandasjen, var det tøffeste. Jeg visste ikke hvor ille det var, sier Oftebro til avisen.

Nå må skuespilleren ta hensyn til skaden i lang tid fremover, blant annet ved å holde seg unna solen.