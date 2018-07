Det var nærmest opplest og vedtatt at 28-åringen, som bare har ett år igjen av kontrakten og er en av klubbens best betalte spillere, kom til å forlate Liverpool.

Etter å ha imponert i oppkjøringen, skal Klopp være villig til å gi Sturridge en ny sjanse, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– Ingen er i tvil – eller har noensinne vært i tvil – om kvalitetene hans. Han ser veldig bra ut om dagen. Det er kult – både for ham, og for oss, sier Klopp, ifølge avisen.

– Litt som å gå tilbake til eksen

Da Luis Suárez forlot Liverpool i 2014, satte alle i den røde delen av Merseyside sin lit til at Sturridge skulle lede angrepet.

Det har et skademareritt uten like satt en stopper for. I løpet av de fire siste sesongene har målsniken bare startet 32 ligakamper totalt. To av dem kom for West Bromwich, der han var på lån i vårsesongen.

Da Sturridge forlot Liverpool midlertidig i vinter, spekulerte mange på om han hadde problemer med Klopp. Det blånekter han for i et intervju med ESPN.

Han forteller at Liverpool ville at han skulle bli, men at han selv trengte å komme seg bort for å få en ny start.

– Det er litt som, jeg vet ikke – hvis du har vært sammen med en dame lenge, også tenker du: «du, dette funker ikke lenger». Så er du borte en stund, og da tenker du: «forholdet vårt var jo ganske bra. Jeg må kanskje tilbake dit». Det er litt slik, forklarer Sturridge til ESPN.

Knalltøff konkurranse

Dersom målsniken velger å bli, er det langt frem til en plass i startelleveren. Der har Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino okkupert angrepsplassene. I tillegg har Xherdan Shaqiri kommet inn.

Når han blir spurt av den amerikanske TV-stasjonen om hvordan han ser på den knalltøffe konkurransen, påpeker han at han hadde det på samme måte i Chelsea.

– Jeg var heller ikke garantert å starte da jeg kom til Liverpool, sier Sturridge.

– I fotballen er du alltid nødt til å bevise hva du kan. Nå er det en ny sesong. Du må bare utvikle deg hele veien, og hjelpe til så godt du kan. For å bli et suksessrikt lag, er du nødt til å ha en bred stall, legger han til.

