– Jeg er glad for å kunne smile av Klopps tidligere kommentar om at United brukte så mye penger. Det er bare godt å se at mennesker kan forandre mening, sa Mourinho etter Manchester Uniteds treningskamp mot AC Milan tidligere denne uken.

Klopp bare ler av Mourinhos uttalelser, ifølge den britiske avisen Mirror.

– Et av de største målene i livet mitt er å få José til å smile – det skjer ikke så ofte, sier Liverpool-manageren med et glimt i øyet til avisen.

– Jeg ser ikke på det som psykologisk spill

Etter å ha øst ut penger på stjernespillere i flere overgangsvinduer, har pressen krevd trofeer av Mourinho i Manchester United. Samtidig har Klopps overordnede mål vært å ta Liverpool til Champions League.

Etter AC Milan-kampen oppfordret de røde djevlenes manager pressen til å kreve trofeer av Klopp, med sommerens kjøpefest i bakhodet.

Etter utblåsningen er Mourinho blitt anklaget for å drive med psykologisk spill. Det avfeies av Jürgen Klopp.

– Jeg mener ikke dette er et psykologisk spill. Det er normalt. Jeg ville aldri ha snakket om Manchester United om ikke noen hadde spurt meg om dem. Jeg har ingen problemer med hva José Mourinho sier. Det er en fri verden, og han kan si hva han vil, sier Klopp.

– Hvis han er fornøyd med overgangene vi har gjort – enda bedre, legger tyskeren til.

Ingen Keïta mot United

Sent lørdag kveld norsk tid møtes erkerivalene til dyst i Michigan. Sannsynligvis blir det uten nyervervelsen Naby Keïta på banen, avslører Klopp.

Guineaneren har imponert voldsomt hittil i oppkjøringen, men mistet også kampen mot Manchester City tidligere denne uken.

– Han har en stiv nakke etter å ha sittet åtte timer på et fly med aircondition. Det var ganske komfortabelt, men ikke komfortabelt nok for ham, fleiper Klopp, ifølge Liverpool Echo.

– Han er på bedringens vei. Det er ikke alvorlig, følger han opp.

