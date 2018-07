Nicki Bille Nielsen har skrevet under på en ettårskontrakt med Lyngby, som spiller på nivå to i Danmark.

Det skjer like etter han er blitt løslatt fra fengsel etter en voldsdom.

Lyngby bekrefter overgangen på sine nettsider, under tittelen «Lyngby Boldklub tilbyr Nicki Bille en ny start».

– Mange i Lyngby kjenner til behovet for en «second chance». Det er noe vi tror på, og noe vi har gode erfaringer med, sier Lyngbys styreformann, Tommy Pettersen, til den danske 1. divisjonsklubbens nettsider.

Løslatt fra fengsel

Nicki Bille kommer gratis fra greske Panionios, der han bare var i et halvt år. I juni ble han anholdt av fransk politi i Monaco, og senere dømt til én måned ubetinget fengsel for vold, skriver dansk TV 2.

Nicki Bille skal ha tatt kvelertak på en kvinne, før han slo en kvinne som kom til for å stoppe angrepsspilleren.

Samme kveld ble han tatt for å være i besittelse av kokain. I tillegg ble det funnet videopptak på telefonen hans der han filmet en seanse med oralsex på åpen gate i fyrstedømmet. I retten ble videoen stemplet som «upassende», skriver dansk TV 2 videre.

– Jeg kan ikke engang forestille at jeg har oppført meg slik, men jeg stiller ikke spørsmål ved offerets uttalelser, sa Nicki Bille i retten.

Blir U10-trener

Angrepsspilleren skal også være assistenttrener for U10-laget til Boldklubben Rødovre, skriver danske Ekstrabladet.

– Det er stort for oss å få en som Nicki Bille til klubben. Vi vet at han er en god kar, og det er den siden jeg vet vi får se av ham i vår klubb, sier styreformann i Boldklubben Rødovre, Niels Kristian Holm, til Rødovre Lokal nyt.

Lyngbys styreformann forteller at en del av avtalen er at klubben skal hjelpe urokråken med trenerutdannelsen.

– Nicki vil tilbake til København, slå seg til ro med familien, samt gjenreise fotballkarrièren og imaget sitt. I fellesskap synes vi at dette er en god pakke som kan hjelpe både Nicki og oss, sier Pettersen.

– Vi vet hva vi får med Nicki. Det jeg kan si, er at her har vi en ung mann som gir uttrykk for at han ønsker en ny start i hjemlige omgivelser, fortsetter han.

I politiets søkelys

Den siste dommer er langt fra første gang 30-åringen har havnet i politiets søkelys, skriver NTB.

I april 2015 ble han i Danmark dømt til 60 dagers betinget fengsel samt 80 timers samfunnstjeneste for å ha motsatt seg arrestasjon, og bitt en politibetjent i armen.

I mars 2009 fikk han en annen dom for vold. Den gang ble han dømt til 40 dagers betinget fengsel. Dommen ble gjort betinget av 50 timers samfunnstjeneste. Straffen fikk han for å ha utdelt et knyttneveslag, ifølge NTB.