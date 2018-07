Primoz Roglic sikret seg seieren på den 19.etappen etter heseblesende utforkjøring ned fra Col du Aubisque.

Den tidligere skihopperen dyttet Froome ned fra pallen, og tok verdifulle sekunder på andremann i sammendraget, Tom Dumoulin.

Det likte nederlenderen svært dårlig.

– Primoz var sterkest i dag, og jeg respekterer ham for seieren. Han fløy av gårde nedover. Men jeg tapte til ham på det eneste rette strekket nedover fordi han lå på ramma og i dragsuget til motorsykkelen, forklarer en oppgitt Dumoulin.

– Jeg spurtet for å ta hjulet hans, men istedenfor havnet jeg bare lengre bak. Det er latterlig, tilføyer han.

– Det har vært et problem i mange tiår

TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd, skjønner godt at nederlenderen som jakter sin første pallplass i Tour de France, blir forbanna.

– Dumoulin har absolutt et poeng. Roglic skal ha at han kjørte fra i svingene og tok sjanser, men dette har vært et problem i sykkelsporten i mange tiår. Men hva skal du gjøre? Motorsykkelen ligger tettest mulig på, sier Hushovd, og fortsetter:

– Jeg skjønner at Dumoulin er forbannet. Han tapte verdifulle sekunder, og Roglic fikk stor hjelp i motorsykkelen foran.

Til tross amper stemning etter målgang, kommer ikke andremann i sammendraget til å legge inn en protest

– Det forandrer ingenting uansett, sukker nederlenderen

– Jeg er jævla skuffet, tilføyer han

Roglic er nå kun 19 sekunder bak Dumoulin i sammendraget, og det brygger opp til en dramatisk tempoetappe i morgen.