– Før røyka jeg, drakk øl, hadde dårlig kosthold og bare lå hjemme på sofaen. Så bestemte jeg meg for å slutte og røyke. Og så har det balla på seg noe så hinsidig, forteller Trygve Gjølberg til TV 2.

I 2012 gjennomførte mannen fra Fredrikstad sitt første triathlon. Siden den gang har han reist verden rundt for å delta på triathlon og ultra-triathlon.

– Alle andre sier jeg er gæren i huet, men jeg syns jo jeg er ganske normal da, sier Gjølberg.

Forrige helg ble 41-åringen første nordmann til å fullføre Sweden Ultra Triathlon, et av verdens hardeste ultra-triathlon. Her står 12 km svømming, 510 km sykling og 93 km løping på programmet.

– Er det det tøffeste du har vært med på?

– Ja, det vil jeg si.

– Jeg var jo veldig motivert av at jeg var første nordmann som gjorde akkurat dette. Jeg hadde bestemt meg på forhånd at jeg skulle til mål, det var ikke snakk om noe annet, sier han.

Ingen fanatiker

Han har gjort en solid livsstilsendring i løpet av de siste 15 årene. Det har vært viktig for han.

– Nå har jeg en grunn til å stå opp om morgenen. Før var det bare å fyre opp kaffetrakteren og siggen, og så sitte der resten av dagen og kope, sier Gjølberg.



Men selv om han har lagt røykingen på hylla og skiftet livsstil, er han ingen fanatiker.

– Absolutt ikke! Jeg tar meg en øl og hopper over treningsøkter, spiser "junk" og lever et liv ved siden av. Jeg tror ikke på det å være fanatiker, da funker det ikke. Man må ha en balansegang.​

Vil holde på til han dør

41-åringen mener folk flest har en feil oppfatning av triathlonutøvere.

– De fleste er veldig fornuftige. Det er veldig få fanatikere rett og slett. Folk er opptatt av å leve livet ved siden av og, ikke bare sitte hjemme og nerde, finne treningsprogram, coach og alt mulig. Klart, det finnes noen av dem også, men de fleste er fornuftige, sier Gjølberg.

Og selv hevder han at ultratriathlon ikke er så tøft som alle skal ha det til.

– Det er ikke så veldig ekstremt, det foregår på lav intensitet. Et ultra-triathlon er absolutt gjennomførbart.

Han har planer om å gjennomføre enda flere ultra-triathlon, til tross for at han er 41 år.

– Jeg syns det er så moro å holde på, så det er ikke umulig at jeg står på startstreken til Sweden Ultra Triathlon neste år også. Men triathlon kan jeg holde på med i 40 år til hvis jeg vil, det kommer jo i så mange distanser. Ja, det kan jeg holde på med helt til jeg er dau, sier Gjølberg.