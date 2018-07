Det skriver Øst politidistrikt på Twitter fredag ettermiddag.

Hendelsen skjedde i Krusetjern i Halden onsdag kveld. Politiet fikk melding om drukningsulykken onsdag kveld rundt 21.30.

Den 14 år gamle jenta hadde vært og badet sammen med flere andre.

– Hun har vært under vann i rundt 40 minutter. Jenta ble observert mens hun gikk under vann, men dukket ikke opp igjen, sa operasjonsleder Terje Marstad til TV 2 onsdag kveld.

Politiet var på stedet fem minutter etter at de ble varslet om hendelsen. To politifolk og en privat mann gjorde et forsøk på å finne jenta, men vannet var dypt og grumsete.

Da redningsdykkere ankom stedet fant de jenta relativt raskt. Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning på stedet, før jenta ble fraktet til Rikshospitalet med luftambulanse.

Tilstanden til jenta ble vurdert som livstruende. To dager etter drukningsulykken bekrefter Rikshospitalet at livet til den unge jenta ikke sto til å redde, og at hun døde av skadene hun pådro seg.