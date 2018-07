21. juli 2017 var Martin på guttetur på den greske ferieøya Kos. Sammen med fem kompiser hadde de kjørt scooter rundt hele øya.

Men da de sitter på en uterestaurant på kvelden, skjer noe som vil prege Martins liv for alltid.

Følelsesmessig berg- og dalbane

Et kraftig jordskjelv rammet den greske ferieøya Kos, og Martin ble alvorlig skadet.

Hjemme i Norge fikk han beskjeden: Begge beina måtte amputeres.

Et år senere er det fremdeles vanskelig å akseptere tapet av beina.

– Noen dager er du dritforbanna, andre dager er du blid og noen dager er du bare lei deg. Men den støtten jeg har fått fra kompiser, familie og ukjente folk som sender meg melding hjelper på motivasjonen, forteller han under et intervju med God sommer Norge.

Bare noen uker etter at det hele skjedde var Martin fast bestemt på at han skulle gå igjen før jul. Det målet nådde han med god margin.

– Det har blitt mye trening, sier han.

Reiste tilbake

Da Martin og kompisen som reddet han, Sebastian Wang, fikk tilbudet om å reise tilbake til Kos sammen med et bokforlag, var Martin skeptisk.

– Jeg blånekta på det med en gang, men etter hvert som tida gikk ble det bare naturlig å reise tilbake.

ALVORLIG: Martin ble så alvorlig skadet at begge beina måtte amputeres. Foto: AFP

Denne sommeren vendte de altså tilbake til hvor det hele skjedde. Men for Martin gikk ikke turen som forventet.

– Vi trodde først at vi skulle få en reaksjon. At det skulle bli veldig følelsesladd, men vi var veldig likegyldige. Ting hadde gått sin gang, de hadde ryddet opp og det var ikke så lett å se at det hadde vært et jordskjelv. Men det er klart at det var vanskelig å se den gata der alt hadde skjedd, forteller han.

De to kompisene ser tilbake på turen som fin og kanskje litt terapeutisk. Sebastian sier de brukte tiden til å tenke tilbake, og og gå gjennom hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden

– Det tidsforløpet ble jo veldig uklart fordi man har så mye adrenalin, og det er så mye som skjer og ting som står på spill. Det var greit å se hvor du hadde gått, hva som skjedde der og de følelsene og inntrykkene man fikk. Så det var mange minner som kom tilbake, som jeg egentlig ikke hadde tenkt over, forteller Sebastian.