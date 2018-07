Se Tysklands andre scoring i vinduet øverst!

I det som var en sjansefattig første omgang, kunne tyskerne tatt ledelsen allerede etter fem minutter.

Melissa Kössler skar innover i banen og hamret til. Ballen smalt i tverrliggeren, og Norge slapp med skrekken.

De norske jentene så ut til å ga til pause med 0-0 og blanke ark. Så fikk Tyskland frispark midt på banen.

Tyskerne la inn, og Kössler fikk akkurat foten på ballen før en nølende Linn-Mari Nilsen i Norge-buret nådde frem. De norske jentene måtte se ballen trille i nettet, og gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Etter hvilen tok det bare to minutter før tyskerne økte ledelsen. Krumbiegel slo en utsøkt stikker bak det norske forsvaret, og Anna-Lena Stolze var klinisk da hun satte ballen i hjørnet på direkten.

Etter vel en time spilt kom Andrea Norheim, som scoret to mot Spania, til Norges største sjanse.

Hun vendet opp og rappet til like utenfor boksen. Den tyske keeperen fikk akkurat hånden på ballen, og forlenget skuddet til stolpen. Til tross for at de norske jentene prøvde å mobilisere et sluttpress, kom de aldri nærmere enn Norheim-skuddet.

I første kamp imponerte Norge med 2-0-seier over Spania. Deretter fulgte de opp med 1-0-seier over Frankrike, og hvilte flere spillere i 1-3-tapet for Sveits ettersom siste gruppespillkamp mot Sveits.

Fredag kveld gjør Danmark og Spania opp om den siste finaleplassen. Finalen ser du på TV 2s kanaler på mandag!

Lagoppstillinger

Norge (3-4-3): Nilsen - Huseby, Sunde, Bækkelund - Woldvik, Eckhoff, Bjelde, Birkeli - Nautnes, Norheim, Romàn Haug.

Tyskland (4-2-3-1): Johannes - Wieder, Ebert, Schmidt, Wittje - Müller, Lohmann - Chmielinski, Krumbiegel, Kössler - Anyomi.