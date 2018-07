Forlovelsen ble annonsert på Instagram av Silje Norendal fredag.

– Ble akkurat forlovet med min beste venn, skriver 24-åringen.

31 år gamle Alexander Bonsaksen er landslagsspiller i ishockey og har vært utenlandsproff i en årrekke. Nå er han under kontrakt med finske KooKoo.

Silje Norendal er en av Norges mest profilerte snowboardstjerner. Hun har blant annet tatt fire gullmedaljer i X Games.

De to har vært kjærester i flere år. Til VG sier Norendal at bryllupsdatoen ikke er klar og at de skal nyte å være forlovet en god stund.